Учені придумали спосіб, як виміряти вітер на Марсі: навіщо це потрібно

Дослідники протестували кілька анемометрів, здатних працювати на Марсі, щоб краще зрозуміти умови марсіанської атмосфери.

На Марсі хоч і є атмосфера, вона сильно відрізняється від земної. Також на планеті дмуть вітри і важливо розуміти їхню природу для поліпшення розуміння умов на Червоній планеті. Вчені протестували кілька анемометрів, приладів для вимірювання швидкості вітру, які зможуть працювати на поверхні Марса. Результати дослідження опубліковані в The Journal of the Acoustical Society of America, пише Space.

Швидкість марсіанського вітру посадочні модулі на Червоній планеті вивчали вже давно. Але вчені вважають, що нові прилади дадуть змогу майбутнім посадковим модулям або астронавтам вимірювати марсіанські вітри з більшою чутливістю, ніж будь-коли раніше.

Виміряти вітер на Марсі не так просто. По-перше, на Марсі дуже холодно. Подібні температури можна знайти тільки в найхолодніших місцях на Землі. По-друге, середній тиск повітря на поверхні Марса становить приблизно одну соту від тиску на рівні моря на Землі. Тому потрібні прилади, які зможуть максимально добре працювати в цих умовах, щоб дати повну картину природи марсіанського вітру.

За словами вчених, ця інформація необхідна для розуміння різних складових атмосфери Марса, які можуть створити проблеми для літальних апаратів.

Учені дійшли висновку, що на Марсі найкраще використовувати для вивчення вітру ультразвуковий анемометр. Такий пристрій посилає ультразвукові імпульси від одного перетворювача до іншого. Коли рухоме повітря дме між перетворювачами, воно штовхає імпульси і зміщує час їхнього прибуття. Ультразвуковий анемометр може вимірювати ці зсуви між кількома наборами перетворювачів і використовувати їх для реконструкції швидкості та напрямку вітру.

Ці ультразвукові анемометри засновані на високочутливих матеріалах. Таким чином, учені протестували чотири різні ультразвукові анемометри в умовах, що імітують атмосферу Марса. Виявилося, що прилади працюють максимально добре і точно.

Цікаво, що умови на поверхні Марса можна порівняти з умовами на висоті від 30 до 42 км над поверхнею Землі. Учені вважають, що їхній пристрій можна також встановити на повітряній кулі та виміряти вітри високо в атмосфері Землі.

Також Фокус писав про те, що вчені за допомогою даних модуля InSight, який вивчав надра Марса, виявили існування підземного водного світу на Червоній планеті. Вчені вважають, що на глибині понад 10 км знаходяться водоносні горизонти, заповнені величезною кількістю рідкої води.