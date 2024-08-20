Результаты могут разочаровать: ученые заявили, что диализ не поможет некоторым людям

Почечная недостаточность является очень тяжелым и опасным состоянием, при котором человек буквально обречен на жизнь в медицинских учреждениях и прохождение диализа. Однако недавно ученые проанализировали статистику и выяснили, что ожидания и реальность от лечения порой значительно отличаются.

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Недавнее исследование, проведенное под руководством Стэнфордского медицинского института, позволило ученым понять, как пожилые пациенты с почечной недостаточностью принимают решение о лечении диализом. Исследование было посвящено пациентам, которые считались слишком слабыми для пересадки почки. Было установлено, что если начать диализ сразу после того, как функция почек упадет ниже определенного уровня, по сравнению с ожиданием, то пациенты проживут в среднем лишь на девять дней дольше, пишет StanfordReport.

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Те пожилые люди, которые начали диализ немедленно, провели в больницах и лечебных учреждениях значительно больше времени, в среднем на 13 дополнительных дней, по сравнению с теми, кто откладывал лечение. Полученные данные свидетельствуют о том, что незначительное увеличение продолжительности жизни может не оправдать длительного пребывания вдали от дома и под наблюдением врачей, считают ученые.

Среди пациентов в возрасте от 65 до 79 лет те, кто сразу начал диализ, прожили в среднем на 17 дней меньше, но при этом провели гораздо больше времени в стационаре. Напротив, пациенты в возрасте 80 лет и старше, которые сразу же начинали диализ, жили примерно на 60 дней дольше, но также проводили больше дней в медицинских учреждениях. Доктор Мария Монтес Рат, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Annals of Internal Medicine, подчеркнула, что многие пожилые люди и их семьи могут считать диализ единственным приемлемым вариантом продления жизни, не понимая в полной мере его последствий.

Исследование призывает пациентов и врачей взвесить все "за" и "против" начала диализа, особенно для пожилых пациентов, которые, возможно, предпочтут провести оставшееся время дома, а не в медицинском учреждении. Альтернативные методы лечения, такие как лекарства для снятия симптомов, могут в большей степени соответствовать желаниям некоторых пожилых пациентов. Доктор Манджула Тамура, старший автор исследования, подчеркнула важность понимания этих компромиссов, поскольку диализ — это жесткое лечение, которое существенно меняет образ жизни пациента, требует частых и длительных посещений клиники и часто сопровождается неприятными побочными эффектами.

Эти результаты подчеркивают необходимость индивидуального подхода к лечению пожилых людей с почечной недостаточностью. Авторы выступают за представление диализа как паллиативного варианта, а не как необходимости продления жизни, что позволяет пациентам и их семьям принимать более взвешенные решения, соответствующие их ценностям и предпочтениям. Это исследование показало реальные последствия диализа для пожилых пациентов, способствуя дискуссии, в которой качество жизни ставится во главу всего, а не простое продление оставшихся дней, заявили авторы.

Ранее Фокус писал об успешной пересадке модифицированных почек человеку. Сделав смелый скачок на пути к преодолению острой нехватки человеческих донорских почек ученые достигли важной вехи в ксенотрансплантации, успешно пересадив генетически модифицированные свиные почки пациенту с мертвым мозгом.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось сделать самые подробные снимки почек, кишечника и плаценты человека. Задокументировав наши важные и малоизученные органы на клеточном уровне, ученые представили миру самые подробные карты наших органов, когда-либо составленные.

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