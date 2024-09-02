Дело было не в горе мышц: ученые раскрыли секрет мирового рекордсмена-пауэрлифтера (видео)

Поставивший мировые рекорды спортсмен поразил не только спортивный мир, но и ученых, которые решили изучить его тело. Проводя свои исследования, они наткнулись на аномалии не присущие большинству людей.

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Эдди Холл, всемирно известный силач, часто прославляется своими выдающимися силовыми подвигами, в том числе тем, что стал первым человеком, поднявшим 500 килограммов. Однако недавние научные исследования показали, что его легендарная сила может быть обусловлена не только его громоздкими мышцами, но и менее известными нюансами его тела, пишет The Independent.

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Обнаруженный учеными "виновник" — трио мышц на ногах, называемые "канатами", играют важнейшую роль в стабилизации таза и бедер, подобно привычным нам канатам, закрепляющим палатку. Исследование, проведенное учеными из Университета Лафборо, показало, что сарториус, грацилис и полусухожильная мышца Холла были значительно больше, чем у обычных мужчин, которые не занимаются силовыми тренировками. В частности, эти мышцы Холла были увеличены на 140-202%, что говорит об их важности для его способности совершать экстремальные силовые подвиги.

Джонатан Фолланд, профессор нейромышечной производительности в Университете Лафборо, выразил удивление результатами исследования, отметив, что, хотя крупные мышцы, участвующие в разгибании колена и бедра, должны были быть хорошо развиты, именно длинные, тонкие мышцы скакалки продемонстрировали наибольшее развитие у Холла. Это открытие позволило ученым выдвинуть новые теории понимания роли этих мышц в подъеме и переносе тяжестей.

Анатомия самого сильного человека в мире

Холл принял участие в серии тестов в Университете Лафборо, включая МРТ-сканирование и изометрические тяги к середине бедра, которые являются надежными методами измерения максимальной силы. Его результаты сравнивались с результатами более 200 человек — от элитных спортсменов до нетренированных мужчин. Результаты показали, что мышечная масса нижней части тела Холла была почти в два раза больше, чем у нетренированных мужчин. В частности, его квадрицепсы были в два раза больше, а икроножные мышцы — на 120%.

Несмотря на огромное развитие квадрицепсов, сухожилие надколенника, которое крепит эти мышцы, увеличилось всего на 30%, что говорит о том, что мышцы гораздо лучше адаптируются к тренировкам, чем сухожилия. Сам Холл нашел это исследование познавательным, особенно в плане понимания того, как его мышцы и сухожилия адаптировались к экстремальным нагрузкам, которые он на них оказывает. Доктор Том Балшоу, еще один исследователь, участвовавший в исследовании, отметил адаптивность мышечной системы, подчеркнув, что мышцы, которые Холл тренирует и использует чаще всего, показали наибольшее развитие.

Такая адаптивность позволяет предположить, что при целенаправленных тренировках любой человек может улучшить работу и производительность своих мышц, считают ученые. Это исследование не только проливает свет на уникальное развитие мышц одного из сильнейших людей мира, но и ставит под сомнение прежние предположения о роли менее очевидных мышц в силе и производительности. Исследование подчеркивает важность учета всех групп мышц в силовых тренировках и может иметь последствия для методик тренировок в спорте и реабилитации в будущем.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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