Справа була не в горі м'язів: учені розкрили секрет світового рекордсмена-пауерліфтера (відео)

Спортсмен, який поставив світові рекорди, вразив не тільки спортивний світ, а й учених, які вирішили вивчити його тіло. Проводячи свої дослідження, вони натрапили на аномалії, не властиві більшості людей.

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Едді Голл, всесвітньо відомий силач, часто прославляється своїми видатними силовими подвигами, зокрема тим, що став першою людиною, яка підняла 500 кілограмів. Однак нещодавні наукові дослідження показали, що його легендарна сила може бути зумовлена не тільки його громіздкими м'язами, а й менш відомими нюансами його тіла, пише The Independent.

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Виявлений вченими "винуватець" — тріо м'язів на ногах, звані "канатами", відіграють найважливішу роль у стабілізації таза і стегон, подібно до звичних нам канатів, що закріплюють намет. Дослідження, проведене вченими з Університету Лафборо, показало, що сарторіус, грациліс і напівсухожильний м'яз Холла були значно більшими, ніж у звичайних чоловіків, які не займаються силовими тренуваннями. Зокрема, ці м'язи Холла були збільшені на 140-202%, що говорить про їхню важливість для його здатності здійснювати екстремальні силові подвиги.

Джонатан Фолланд, професор нейром'язової продуктивності в Університеті Лафборо, висловив здивування результатами дослідження, зазначивши, що, хоча великі м'язи, що беруть участь у розгинанні коліна та стегна, мали б бути добре розвинені, саме довгі, тонкі м'язи скакалки продемонстрували найбільший розвиток у Холла. Це відкриття дало змогу вченим висунути нові теорії розуміння ролі цих м'язів у підйомі та перенесенні важких предметів.

Анатомія найсильнішої людини у світі

Холл взяв участь у серії тестів в Університеті Лафборо, включно з МРТ-скануванням та ізометричними тягами до середини стегна, які є надійними методами вимірювання максимальної сили. Його результати порівнювали з результатами понад 200 осіб — від елітних спортсменів до нетренованих чоловіків. Результати показали, що м'язова маса нижньої частини тіла Голла була майже вдвічі більшою, ніж у нетренованих чоловіків. Зокрема, його квадрицепси були вдвічі більшими, а литкові м'язи — на 120%.

Незважаючи на величезний розвиток квадрицепсів, сухожилля надколінка, яке кріпить ці м'язи, збільшилося лише на 30%, що свідчить про те, що м'язи набагато краще адаптуються до тренувань, ніж сухожилля. Сам Голл знайшов це дослідження пізнавальним, особливо в плані розуміння того, як його м'язи і сухожилля адаптувалися до екстремальних навантажень, які він на них чинить. Доктор Том Балшоу, ще один дослідник, який брав участь у дослідженні, відзначив адаптивність м'язової системи, наголосивши, що м'язи, які Голл тренує і використовує найчастіше, показали найбільший розвиток.

Така адаптивність дає змогу припустити, що за цілеспрямованих тренувань будь-яка людина може поліпшити роботу і продуктивність своїх м'язів, вважають учені. Це дослідження не тільки проливає світло на унікальний розвиток м'язів одного з найсильніших людей світу, а й ставить під сумнів попередні припущення про роль менш очевидних м'язів у силі та продуктивності. Дослідження підкреслює важливість врахування всіх груп м'язів у силових тренуваннях і може мати наслідки для методик тренувань у спорті та реабілітації в майбутньому.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.