Омолодили стареющий мозг: ученые смогли его очистить от опасных химических отходов

Накопление в мозге различных соединений происходит постоянно на протяжении дня, тогда как ночью он очищается. Чем старше становится мозг, тем тяжелее ему очищать себя, однако ученые нашли необычный и простой способ вновь запустить этот процесс.

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Недавние исследования помогли ученым совершить значительный прорыв в понимании и возможном лечении неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, которые становятся все более распространенными по мере старения. Эти заболевания, часто называемые болезнями "грязного мозга", характеризуются снижением способности мозга очищаться от вредных отходов. Однако ученым удалось найти способ вновь запустить механизмы, способные удалять их, пишет Knowridge.

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Подобное нарушение очистных механизмов нашего мозга приводит к накоплению токсичных белков, таких как бета-амилоид при болезни Альцгеймера и альфа-синуклеин при болезни Паркинсона, которые тесно связаны с прогрессированием этих заболеваний. Мозг имеет специализированную систему удаления отходов, известную как глимфатическая система, которая полагается на спинномозговую жидкость (СМЖ), чтобы вымывать эти токсичные белки.

В здоровом мозге эта система функционирует эффективно, предотвращая накопление вредных веществ. Однако по мере старения глимфатическая система становится менее эффективной, способствуя развитию неврологических расстройств. Исследователи из Рочестерского университета под руководством доктора Дугласа Келли и доктора Майкен Недергаард сделали революционное открытие, которое может обратить вспять эти возрастные изменения в системе очистки мозга от отходов. Исследование, опубликованное в журнале Nature Aging, показало, что, восстановив функцию лимфатических сосудов в шее, можно значительно улучшить способность мозга удалять отходы.

Эти сосуды имеют решающее значение, поскольку позволяют СМЖ, содержащей отходы мозга, покидать череп и попадать в лимфатическую систему организма, где она перерабатывается и выводится. Используя передовые методы визуализации, исследователи составили карту путей, по которым СМЖ, содержащая отходы, покидает мозг. Они обнаружили, что примерно половина этой жидкости уходит через крошечные лимфатические сосуды в шее. Однако у пожилых мышей эти сосуды сокращались все реже, а клапаны отказывали, замедляя отток СМЖ на 63% по сравнению с молодыми мышами.

Чтобы противостоять этому снижению, исследователи испытали препарат под названием простагландин F2α, который уже используется в клинических условиях для вызывания родов. Это соединение, известное своей способностью стимулировать сокращения гладких мышц, оживило активность лимфатических сосудов у старых мышей, восстановив функцию выведения отходов до уровня, наблюдавшегося у молодых животных.

Если аналогичного эффекта удастся добиться у людей, то такой подход может привести к появлению новых методов лечения целого ряда возрастных неврологических заболеваний. Доступность лимфатических сосудов у поверхности кожи дает практическое преимущество для будущих терапевтических вмешательств. Доктор Келли предположил, что эта стратегия, возможно, в сочетании с другими методами лечения, может стать основой для новых методов терапии, направленных на улучшение здоровья мозга у стареющего населения.

Это исследование открывает науке новые возможности для лечения и профилактики таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, путем усиления естественной способности мозга очищаться от токсичных белков. Успех этого подхода на животных моделях вселяет надежду в будущие исследования и разработки в этой области, что потенциально может привести к более здоровому старению и улучшению качества жизни миллионов людей, заявили авторы.

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