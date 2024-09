Ученые узнали, что может превращать людей в религиозных радикалов

Религиозный фундаментализм зачастую является первой стадией радикальных настроений в религии. Ученые же выяснили, что его основа может иметь необычное биологическое происхождение.

Related video

Недавнее исследование ученых пролило свет на негативные неврологические факторы, которые могут способствовать религиозному фундаментализму. Проанализировав людей с очаговыми поражениями мозга, исследователи обнаружили, что повреждение определенных мозговых сетей, особенно в правом полушарии, может увеличить вероятность принятия фундаменталистских убеждений, пишет PsyPost.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Это открытие, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, позволяет по-новому взглянуть на нейронную основу религиозной ригидности — черты, часто изучаемой в психологии, но менее понятной в нейронауке. Религиозный фундаментализм характеризуется строгой приверженностью определенным религиозным доктринам, часто сопротивляющейся сомнениям или альтернативным точкам зрения. Традиционно исследования в этой области фокусировались на социальных и культурных влияниях, таких как воспитание или давление со стороны общества. Однако растущий интерес к биологическим основам религиозности подтолкнул исследования к изучению генетических и неврологических факторов.

Хотя некоторые предыдущие исследования намекали на связь между функцией мозга и религиозностью, данное исследование знаменует собой значительный шаг вперед, выявляя конкретные области мозга, связанные с фундаменталистским мышлением. Методология исследования основывалась на картировании сети поражений — методе, позволяющем ученым проследить, как повреждение одной части мозга может повлиять на другие связанные с ней области.

Исследователи проанализировали две разные группы: ветераны Вьетнамской войны с травматическими повреждениями мозга и пациенты из Айовы, получившие повреждения мозга по разным причинам. Обе группы оценивались по шкале религиозного фундаментализма, в которой утверждения подчеркивали непогрешимость и абсолютность религиозных учений. Анализ показал, что люди с повреждениями правой верхней орбитальной лобной коры, правой средней лобной извилины и правой нижней теменной доли демонстрировали более высокий уровень религиозного фундаментализма.

Эти области участвуют в таких когнитивных функциях, как рассуждение и формирование убеждений, что позволяет предположить, что их повреждение может снизить когнитивную гибкость и усилить ригидность мышления. Интересно, что эти области мозга пересекаются с теми, которые связаны с конфабуляцией — расстройством, при котором люди создают ложные убеждения или воспоминания без намерения обмануть. Майкл Фергюсон, ведущий автор исследования и преподаватель неврологии в Гарвардской медицинской школе, отметил важность полученных результатов: "Это отрезвляет, но одним из главных выводов является наличие общей нейроанатомии между религиозным фундаментализмом, конфабуляциями и преступным поведением". Это совпадение позволило авторам предположить, что те же самые сети мозга, влияющие на жесткость убеждений, могут быть вовлечены в поведение, связанное с агрессией или враждебностью по отношению к аутгруппам, что иногда наблюдается в крайних фундаменталистских идеологиях.

Хотя эти результаты открывают новые пути для понимания неврологических корней фундаментализма, исследователи предупреждают, что повреждения мозга не являются прямой причиной таких убеждений. Скорее, они предполагают, что определенные мозговые сети могут влиять на то, как обрабатываются убеждения и насколько они устойчивы к изменениям. Авторы выступают за проведение дальнейших исследований, в частности с участием более разнообразных групп населения, чтобы выяснить, задействованы ли подобные мозговые сети в других системах убеждений, например в политических идеологиях.

Связь между религиозными убеждениями, когнитивной ригидностью и неврологическими повреждениями — сложная и развивающаяся область исследований. Эта научная работа расширяет понимание учеными самого фундаментализма и в то же время поднимает важные вопросы о более широкой роли мозговых сетей в формировании человеческого мышления и поведения. Дальнейшие исследования потенциально могут открыть понимание того, как поддерживаются различные системы убеждений и в какой степени на них влияет биология.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали как распознать необычно умных людей. Бытует мнение, что умных людей можно различить с первого же взгляда, но ученые пошли дальше и решили выделить четкие черты характера, которые присущи обладателям повышенного интеллекта.

Также Фокус писал о том, что прекращение употребления марихуаны вызывает частые яркие сновидения. Ученые объяснили какие процессы происходят у нас в организме при отказе от употребления каннабиса и как это влияет на качество нашего сна и память.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.