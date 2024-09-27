Взрыв, перевернувший жизнь: ученые рассказали, как сверхновая навсегда изменила Землю

Взрывы, происходящие после смерти звезд, уже давно интересуют науку, однако их сложно изучать из-за отдаленности ближайшей звезды к нам. Недавнее исследования вовсе предположило, что мы и могли стать результатом подобного древнего взрыва.

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Далеко за пределами Земли смерть звезд вызывает пульсацию в космосе, но ее последствия могут простираться гораздо дальше, чем мы себе представляем, касаясь даже нашей отдаленной планеты. Миллионы лет назад остатки этого космического катаклизма тихо достигли ее, оставив следы в глубинах океанов. Некоторые исследователи теперь считают, что они могли сыграть важнейшую роль в эволюционной истории Земли, пишет Knowridge.

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Когда массивные звезды взрываются в виде сверхновых, они не просто выделяют огромное количество энергии — они буквально создают и рассеивают тяжелые элементы, такие как железо. Свидетельства этого процесса можно найти на Земле в виде 60Fe, изотопа железа, обнаруженного в отложениях на морском дне. Эти отложения, возраст одного из которых составляет около двух-трех миллионов лет, а другого — пять-шесть миллионов лет, относятся к периоду взрывов сверхновых.

В новом исследовании, проведенном под руководством Кейтлин Ноджири из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и опубликованном в журнале The Astrophysical Journal Letters, ученые пытались выяснить, как радиация от близлежащих сверхновых могла повлиять на жизнь на Земле. В исследовании под названием "Жизнь в пузыре: как близлежащие сверхновые оставили эфемерные следы в спектре космических лучей и неизгладимые отпечатки на жизни" была проанализирована энергия, полученная Землей от этих взрывов.

Авторы предполагают, что излучение могло быть достаточно сильным, чтобы вызвать генетические мутации, повлиявшие на эволюцию видов. Исследование связывает более молодое месторождение 60Fe со взрывом сверхновой вблизи Земли, в то время как более старое месторождение соответствует вхождению Земли в область космоса, известную как Местный пузырь. Этот пузырь шириной около 1 000 световых лет был образован по меньшей мере 15 сверхновыми за последние 15 миллионов лет. Земля вошла в этот пузырь примерно пять-шесть миллионов лет назад, что, вероятно, объясняет более древнее месторождение 60Fe.

Местный пузырь не статичен, и его формирование, вызванное взрывом сверхновой, могло привести к периодическим дозам радиации. Хотя космическая радиация от этих событий не была достаточно сильной, чтобы вызвать массовые вымирания, ее могло быть достаточно, чтобы вызвать повреждения ДНК, включая двунитевые разрывы. Такие повреждения могут привести к мутациям, что потенциально ускоряет диверсификацию видов. Например, есть свидетельства того, что скорость диверсификации вирусов в африканском озере Танганьика резко возросла два-три миллиона лет назад, возможно, под влиянием излучения одной из таких сверхновых.

Хотя точные биологические эффекты такого излучения до конца не изучены, исследование подчеркивает необходимость дальнейшего изучения того, как космические события, подобные сверхновым, могли повлиять на эволюционные изменения. Без этих звездных взрывов жизнь на Земле, да и вся ее эволюционная траектория, могла бы пойти совсем по другому пути.

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