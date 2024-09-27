Благие намерения стали приговором: ученые выяснили, что ЭКО повышает риск проблем с сердцем у детей

Современная медицина способна решить проблемы с зачатием ребенка с помощью различных достижений науки. Однако недавно ученые выяснили, что именно эти технологии могут ставить под угрозу жизни будущих детей.

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Недавнее исследование выявило связь между вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ), такими как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), и повышенным риском врожденных пороков сердца у детей. Согласно результатам исследования, вероятность рождения детей, зачатых с помощью ВРТ, со значительными пороками сердца на 36% выше, чем у детей, зачатых естественным путем, пишет Newsmax.

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Эти пороки, которые могут быть различной степени тяжести, представляют значительный риск, особенно в случае многоплодных родов, которые чаще всего встречаются при вспомогательной репродукции. Улла-Бритт Веннерхольм, адъюнкт-профессор акушерства и гинекологии в Университете Гетеборга, возглавила исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction. Ее команда проанализировала данные о более чем 7,7 миллионах родов в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции, некоторые из которых датируются концом 1980-х годов.

В ходе исследования сравнивались дети, зачатые естественным путем, и дети, рожденные с помощью различных методов ВРТ, включая ЭКО, инъекции спермы и замораживание эмбрионов, для оценки распространенности серьезных пороков сердца, диагностированных внутриутробно или в течение первого года жизни. Результаты показали, что хотя общий риск пороков сердца у детей, зачатых с помощью ВРТ, остается относительно низким, его распространенность составляет 1,84% по сравнению с 1,15% у младенцев, зачатых естественным путем.

Риск был еще выше при многоплодных родах после вспомогательной репродукции — 2,47% по сравнению с 1,62% при одноплодных родах. Это позволило ученым предположить, что осложнения, часто связанные с ВРТ, такие как многоплодная беременность, могут способствовать повышению риска развития пороков сердца. Одним из важнейших выводов исследования является то, что риск оказывается одинаковым для различных видов ВРТ, что указывает на потенциальную связь между причинами бесплодия у родителей и развитием врожденных пороков сердца у их детей.

Веннерхольм подчеркнула, что выявление детей, подверженных наибольшему риску, может способствовать более ранней диагностике и более целенаправленному лечению. Она также подчеркнула, что во всем мире растет число детей, зачатых с помощью ВРТ, и предположила, что случаи врожденных пороков могут соответственно увеличиться.

Доктор Натали Оже из Монреальского университета, соавтор редакционной статьи, сопровождающей исследование, добавила, что пациенты ВРТ часто отличаются от общего населения в целом, многие из них имеют уже существующие заболевания, которые могут повлиять как на фертильность, так и на риск возникновения пороков сердца у их потомства.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.