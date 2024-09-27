Благі наміри стали вироком: учені з'ясували, що ЕКЗ підвищує ризик проблем із серцем у дітей

Сучасна медицина здатна вирішити проблеми із зачаттям дитини за допомогою різних досягнень науки. Однак нещодавно вчені з'ясували, що саме ці технології можуть ставити під загрозу життя майбутніх дітей.

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Нещодавнє дослідження виявило зв'язок між допоміжними репродуктивними технологіями (ДРТ), такими як екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), і підвищеним ризиком вроджених вад серця у дітей. Згідно з результатами дослідження, ймовірність народження дітей, зачатих за допомогою ДРТ, зі значними вадами серця на 36% вища, ніж у дітей, зачатих природним шляхом, пише Newsmax.

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Ці вади, які можуть бути різного ступеня тяжкості, становлять значний ризик, особливо в разі багатоплідних пологів, які найчастіше трапляються під час допоміжної репродукції. Улла-Брітт Веннерхольм, ад'юнкт-професор акушерства та гінекології в Університеті Гетеборга, очолила дослідження, опубліковане в журналі Human Reproduction. Її команда проаналізувала дані про понад 7,7 мільйона пологів у Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції, деякі з яких датуються кінцем 1980-х років.

Під час дослідження порівнювали дітей, зачатих природним шляхом, і дітей, народжених за допомогою різних методів ДРТ, включно з ЕКЗ, ін'єкціями сперми і заморожуванням ембріонів, для оцінки поширеності серйозних вад серця, діагностованих внутрішньоутробно або протягом першого року життя. Результати показали, що хоча загальний ризик вад серця у дітей, зачатих за допомогою ДРТ, залишається відносно низьким, його поширеність становить 1,84% порівняно з 1,15% у немовлят, зачатих природним шляхом.

Ризик був ще вищим за багатоплідних пологів після допоміжної репродукції — 2,47% порівняно з 1,62% за одноплідних пологів. Це дало змогу вченим припустити, що ускладнення, часто пов'язані з ДРТ, такі як багатоплідна вагітність, можуть сприяти підвищенню ризику розвитку вад серця. Одним із найважливіших висновків дослідження є те, що ризик виявляється однаковим для різних видів ДРТ, що вказує на потенційний зв'язок між причинами безпліддя в батьків і розвитком вроджених вад серця в їхніх дітей.

Веннерхольм наголосила, що виявлення дітей, схильних до найбільшого ризику, може сприяти більш ранній діагностиці та більш цілеспрямованому лікуванню. Вона також підкреслила, що в усьому світі зростає кількість дітей, зачатих за допомогою ДРТ, і припустила, що випадки вроджених вад можуть відповідно збільшитися.

Доктор Наталі Оже з Монреальського університету, співавтор редакційної статті, що супроводжує дослідження, додала, що пацієнти ДРТ часто відрізняються від загального населення загалом, багато хто з них має вже наявні захворювання, які можуть вплинути як на фертильність, так і на ризик виникнення вад серця у їхнього потомства.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.