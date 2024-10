Прорыв в лечении Альцгеймера: найдено лекарство, атакующее "клубки", лишающие памяти

Новое исследование предлагает "уникальный подход", дающий надежду миллионам людей по всему миру.

Годами ученые пытаются найти лекарство, помогающее при болезни Альцгеймера, лишающей людей памяти. Исследователи постепенно продвигаются в этом вопросе, однако ранее не было обнаружено эффективного способа защиты памяти. Теперь, похоже, все изменилось, пишет Express.

Ученые заявляют, что совершили прорыв в лечении Альцгеймера. Команда использовала новый "уникальный подход" для создания лекарства, уничтожающего токсичные белковые клубки в мозге, лишающие памяти. Предполагается, что новый метод лечение даст надежду миллионам людей по всему миру.

Первое в свое роде лекарство было разработано международной группой исследователей под руководством британских ученых. Авторы отмечают, что их метод отличается от предыдущих тем, что воздействует на два очага белка, которые приводят к изнуряющему состоянию. Отметим, что лекарства, разработанные ранее, как правило, воздействовали лишь на одну из областей.

Известно, что новый метод нацелен на тау-белки, обычно играющие решающую роль в поддержании здоровья клеток мозга. Предыдущие исследования уже показали, что у людей с болезнью Альцгеймера они слипаются, лишая клетки головного мозга питательных веществ и замедляя сигналы в органе. В результате память и мыслительные способности человека все более нарушаются с течением болезни.

По словам автора исследования, доктора Энтони Аггидиса из Университета Саутгемптона, новый препарат был назван RI-AG03 и является важным шагом на пути к созданию лекарства против болезни Альцгеймера. Ожидается, что новые методы лечения помогут предотвратить прогрессирование таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

В новом исследовании ученые нацелились на обе ключевые области тау-белка и считают, что этот подход может помочь пациентам справиться с растущим влиянием деменции, предоставив эффективный вариант лечения этих разрушительных заболеваний. Результаты исследования, в котором также приняли участие ученые из США и Японии, были опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

В ходе исследования плодовые мушки с токсичными клубками тау-белка получили дозу препарата. Результаты показали, что он не только подавил дегенерацию клеток мозга насекомых, но также продлил их жизнь на две недели.

По словам эксперта в области нейробиологии в Университете Саутгемптона, профессора Амритпала Мудхера, чем выше дозировка препарата, тем большие улучшения наблюдались у плодовых мушек. В дальнейшем исследовании ученые планируют провести испытания на грызунах, а в случае успеха преступят к экспериментам на людях.

Отметим, что деменция — главная причина смерти в Великобритании и в мире. В результате правительства во всем мире финансируют ведущие мировые исследования, подобные этому. Авторы исследования считают, что новый препарат является многообещающим шагом к разработке новой уникальной терапии.

Этот препарат также может быть более целенаправленным, чем другие, которые в настоящее время изучаются, а потому ученые надеются, что испытания покажут меньшее количество побочных токсичных эффектов. Впрочем, исследование находится лишь на ранних стадиях и требует доработки.

