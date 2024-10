Прорив у лікуванні Альцгеймера: знайдено ліки, що атакують "клубки", які позбавляють пам'яті

Нове дослідження пропонує "унікальний підхід", що дає надію мільйонам людей по всьому світу.

Роками вчені намагаються знайти ліки, що допомагають при хворобі Альцгеймера, яка позбавляє людей пам'яті. Дослідники поступово просуваються в цьому питанні, проте раніше не було виявлено ефективного способу захисту пам'яті. Тепер, схоже, все змінилося, пише Express.

Вчені заявляють, що зробили прорив у лікуванні Альцгеймера. Команда використовувала новий "унікальний підхід" для створення ліків, що знищують токсичні білкові клубки в мозку, які позбавляють пам'яті. Передбачається, що новий метод лікування дасть надію мільйонам людей по всьому світу.

Перші у своєму роді ліки було розроблено міжнародною групою дослідників під керівництвом британських учених. Автори зазначають, що їхній метод відрізняється від попередніх тим, що впливає на два осередки білка, які призводять до виснажливого стану. Зазначимо, що ліки, розроблені раніше, як правило, впливали лише на одну з областей.

Відомо, що новий метод націлений на тау-білки, які зазвичай відіграють вирішальну роль у підтримці здоров'я клітин мозку. Попередні дослідження вже показали, що в людей із хворобою Альцгеймера вони злипаються, позбавляючи клітини головного мозку поживних речовин і сповільнюючи сигнали в органі. У результаті пам'ять і розумові здібності людини все більше порушуються з плином хвороби.

За словами автора дослідження, доктора Ентоні Аггідіса з Університету Саутгемптона, новий препарат був названий RI-AG03 і є важливим кроком на шляху до створення ліків проти хвороби Альцгеймера. Очікується, що нові методи лікування допоможуть запобігти прогресуванню таких захворювань, як хвороба Альцгеймера.

У новому дослідженні вчені націлилися на обидві ключові області тау-білка і вважають, що цей підхід може допомогти пацієнтам впоратися зі впливом деменції, що зростає, надавши ефективний варіант лікування цих руйнівних захворювань. Результати дослідження, в якому також узяли участь вчені зі США та Японії, були опубліковані в журналі Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Під час дослідження плодові мушки з токсичними клубками тау-білка отримали дозу препарату. Результати показали, що він не тільки придушив дегенерацію клітин мозку комах, а й також продовжив їхнє життя на два тижні.

За словами експерта в галузі нейробіології в Університеті Саутгемптона, професора Амрітпала Мудхера, що вищим було дозування препарату, то більші поліпшення спостерігалися у плодових мушок. У подальшому дослідженні вчені планують провести випробування на гризунах, а в разі успіху перейдуть до експериментів на людях.

Зазначимо, що деменція — головна причина смерті у Великій Британії. Уряди в усьому світі фінансують провідні світові дослідження, подібні до цього. Автори дослідження вважають, що новий препарат є перспективним кроком до розробки нової унікальної терапії.

Цей препарат також може бути більш цілеспрямованим, ніж інші, які наразі вивчаються, а тому вчені сподіваються, що випробування покажуть меншу кількість побічних токсичних ефектів. Утім, дослідження перебуває лише на ранніх стадіях і потребує доопрацювання.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.