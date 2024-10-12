Фундамент закладывается в детстве: ученые рассказали, как повысить интеллект ребенку

Многие исследования уже не раз показывали, что наше детство является самым важным этапом развития нервной системы. Помимо многих когнитивно-развивающих игр ученые обнаружили еще один способ, делающий ребенка более умным и успешным в будущем.

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Нейропластичность, способность мозга к реорганизации путем образования новых связей, наиболее активна в детстве, и на нее могут влиять такие факторы окружающей среды, как изучение языка, выяснили ученые. Таким образом учащие с самого детства иностранные языки люди не только расширяют свои возможности коммуникации, но и закладывают в себя фундамент повышенного интеллекта, пишет ScienceDaily.

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Предыдущие исследования показали, что изучение второго языка может улучшить когнитивные функции, способствовать здоровому старению и восстановлению после черепно-мозговых травм. В новом исследовании, проведенном Нейро Университетом Макгилла в сотрудничестве с Университетом Оттавы и Университетом Сарагосы, изуачлось влияние двуязычия на связность мозга и демонстрируется, что оно повышает эффективность коммуникации между областями мозга.

В исследовании, опубликованном в журнале Communications Biology, приняли участие 151 человек, которые говорили на английском, французском или обоих языках, и ученые внимательно отслеживали возраст, в котором они выучили свой второй язык. С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии в состоянии покоя (фМРТ) они изучили связность всего мозга, что является более широким подходом по сравнению с предыдущими исследованиями, которые фокусировались на конкретных областях мозга.

Результаты показали, что у двуязычных людей наблюдается повышенная связность между областями мозга, особенно у тех, кто выучил свой второй язык в раннем возрасте. Особенно заметна эта повышенная связь между мозжечком и левой лобной корой. Эти результаты согласуются с существующими исследованиями, предполагающими, что обработка языка включает в себя несколько областей мозга, работающих в тандеме. Двуязычие, по-видимому, способствует повышению эффективности работы всего мозга, улучшая когнитивные показатели по различным функциям, считают ученые.

Ведущий исследователь, Зевс Грасиа Табуэнка, подчеркнул, что раннее знакомство со вторым языком усиливает нейропластичность, что приводит к более обширной организации мозга и укреплению связей между ключевыми областями. Исследование вносит вклад в растущее число доказательств того, что двуязычие не только помогает в обработке языка, но и укрепляет общую связность мозга, обеспечивая значительные когнитивные преимущества на протяжении всей жизни, считают авторы.

Помимо этих выводов, другие научные работы также показали, что двуязычие может отсрочить наступление болезни Альцгеймера на несколько лет благодаря своей способности создавать когнитивный резерв. Это подчеркивает важность изучения языков для поддержания долгосрочного здоровья мозга и повышения нейропластичности, особенно если оно начинается в детстве, а не только для престижа и расширения круга общения.

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