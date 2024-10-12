Фундамент закладається в дитинстві: вчені розповіли, як підвищити інтелект дитині

Багато досліджень уже не раз показували, що наше дитинство є найважливішим етапом розвитку нервової системи. Крім багатьох когнітивно-розвивальних ігор, вчені виявили ще один спосіб, що робить дитину розумнішою й успішнішою в майбутньому.

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Нейропластичність, здатність мозку до реорганізації шляхом утворення нових зв'язків, найактивніша в дитинстві, і на неї можуть впливати такі фактори навколишнього середовища, як вивчення мови, з'ясували вчені. Таким чином люди, які вивчають з самого дитинства іноземні мови, не тільки розширюють свої можливості комунікації, а й закладають у себе фундамент підвищеного інтелекту, пише ScienceDaily.

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Попередні дослідження засвідчили, що вивчення другої мови може поліпшити когнітивні функції, сприяти здоровому старінню і відновленню після черепно-мозкових травм. У новому дослідженні, проведеному Нейро Університетом Макгілла у співпраці з Університетом Оттави та Університетом Сарагоси, вивчали вплив двомовності на зв'язність мозку і демонструють, що вона підвищує ефективність комунікації між областями мозку.

У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Biology, взяла участь 151 людина, які розмовляли англійською, французькою або обома мовами, і вчені уважно відстежували вік, у якому вони вивчили свою другу мову. За допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії в стані спокою (фМРТ) вони вивчили зв'язність усього мозку, що є ширшим підходом порівняно з попередніми дослідженнями, які фокусувалися на конкретних ділянках мозку.

Результати показали, що у двомовних людей спостерігається підвищена зв'язність між областями мозку, особливо у тих, хто вивчив свою другу мову в ранньому віці. Особливо помітний цей підвищений зв'язок між мозочком і лівою лобовою корою. Ці результати узгоджуються з наявними дослідженнями, які припускають, що обробка мови охоплює кілька ділянок мозку, які працюють у тандемі. Двомовність, мабуть, сприяє підвищенню ефективності роботи всього мозку, покращуючи когнітивні показники за різними функціями, вважають учені.

Провідний дослідник, Зевс Грасіа Табуенка, наголосив, що раннє знайомство з другою мовою посилює нейропластичність, що призводить до ширшої організації мозку і зміцнення зв'язків між ключовими областями. Дослідження робить внесок у зростаючу кількість доказів того, що двомовність не тільки допомагає в опрацюванні мови, а й зміцнює загальну зв'язність мозку, забезпечуючи значні когнітивні переваги протягом усього життя, вважають автори.

Крім цих висновків, інші наукові роботи також показали, що двомовність може відстрочити настання хвороби Альцгеймера на кілька років завдяки своїй здатності створювати когнітивний резерв. Це підкреслює важливість вивчення мов для підтримання довгострокового здоров'я мозку і підвищення нейропластичності, особливо якщо воно починається в дитинстві, а не тільки для престижу і розширення кола спілкування.

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