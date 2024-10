Запрограммированы на успех: ученые выявили гены, которые помогают сбрасывать вес

В погоне за снижением веса люди прибегают к самым различным практикам, от простых упражнений до медицинской помощи. Однако ученые считают, что они обнаружили важный фактор, значительно влияющий на наш успех в этом начинании.

Последние исследования показывают, что на снижение веса с помощью физических упражнений могут влиять индивидуальные генетические различия, что делает этот процесс более сложным, чем считалось ранее. Хотя давно известно, что такие факторы, как диета, сон и тип тренировок, играют роль в потере веса, данное исследование выдвигает идею о том, что генетика также может быть одним из основных факторов в успехе этого мероприятия, пишет The Conversation.

Исследование, опубликованное в журнале Research Quarterly for Exercise and Sport, было посвящено бегу на выносливость и показало, что специфические гены играют роль в определении того, насколько эффективно человек сжигает жир во время тренировок. В нем 38 участников в возрасте от 20 до 40 лет были разделены на две группы. Одна группа следовала восьминедельной программе бега, а другая придерживалась своего обычного распорядка дня, не занимаясь спортом.

Обе группы придерживались своей обычной диеты и образа жизни в повседневности. Вес, индекс массы тела (ИМТ) и уровень физической подготовки измерялись до и после исследования. Образцы ДНК, взятые у участников, позволили исследователям проанализировать их генетические профили. Группа, занимавшаяся физическими упражнениями, потеряла в среднем 2 кг, но индивидуальные результаты сильно различались, ведь некоторые участники потеряли до 10 кг. Эти различия были тесно связаны с количеством 14 идентифицированных генов, присутствующих в генетическом профиле каждого участника.

Ген PPARGC1A, влияющий на метаболизм и утилизацию жиров, был обнаружен у тех, кто сбросил больше всего веса. Это исследование показало ученым, как несколько генов вместе влияют на потерю веса, а не фокусируется на отдельных их представителях, как это было в прошлых работах. Люди с благоприятной генетикой получают наибольшую пользу именно от физических упражнений, так как участники контрольной группы с такими генами не теряли вес без них, заявили авторы.

Полученные ими результаты подчеркивают важность генетики в потере веса, однако они также свидетельствуют, что физические упражнения — это также лишь одна часть общей картины. Диета, сон и другие факторы образа жизни по-прежнему имеют решающее значение, и даже люди с менее благоприятными генами могут добиться снижения веса с помощью постоянных физических упражнений и здоровых привычек.

