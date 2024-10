Запрограмовані на успіх: учені виявили гени, які допомагають скидати вагу

У гонитві за зниженням ваги люди вдаються до найрізноманітніших практик, від простих вправ до медичної допомоги. Однак вчені вважають, що вони виявили важливий фактор, який значно впливає на наш успіх у цьому починанні.

Останні дослідження показують, що на зниження ваги за допомогою фізичних вправ можуть впливати індивідуальні генетичні відмінності, що робить цей процес складнішим, ніж вважалося раніше. Хоча давно відомо, що такі фактори, як дієта, сон і тип тренувань, відіграють роль у втраті ваги, дане дослідження висуває ідею про те, що генетика також може бути одним з основних чинників в успіху цього заходу, пише The Conversation.

Дослідження, опубліковане в журналі Research Quarterly for Exercise and Sport, було присвячене бігу на витривалість і показало, що специфічні гени відіграють роль у визначенні того, наскільки ефективно людина спалює жир під час тренувань. У ньому 38 учасників віком від 20 до 40 років були розділені на дві групи. Одна група дотримувалася восьмитижневої програми бігу, а інша дотримувалася свого звичайного розпорядку дня, не займаючись спортом.

Обидві групи дотримувалися своєї звичайної дієти та способу життя в повсякденності. Вагу, індекс маси тіла (ІМТ) і рівень фізичної підготовки вимірювали до і після дослідження. Зразки ДНК, взяті в учасників, дали змогу дослідникам проаналізувати їхні генетичні профілі. Група, що займалася фізичними вправами, втратила в середньому 2 кг, але індивідуальні результати сильно різнилися, адже деякі учасники втратили до 10 кг. Ці відмінності були тісно пов'язані з кількістю 14 ідентифікованих генів, присутніх у генетичному профілі кожного учасника.

Ген PPARGC1A, що впливає на метаболізм і утилізацію жирів, був виявлений у тих, хто скинув найбільше ваги. Це дослідження показало вченим, як кілька генів разом впливають на втрату ваги, а не фокусується на окремих їхніх представниках, як це було в минулих роботах. Люди зі сприятливою генетикою отримують найбільшу користь саме від фізичних вправ, оскільки учасники контрольної групи з такими генами не втрачали вагу без них, заявили автори.

Отримані ними результати підкреслюють важливість генетики у втраті ваги, однак вони також свідчать, що фізичні вправи — це також лише одна частина загальної картини. Дієта, сон та інші фактори способу життя, як і раніше, мають вирішальне значення, і навіть люди з менш сприятливими генами можуть домогтися зниження ваги за допомогою постійних фізичних вправ і здорових звичок.

