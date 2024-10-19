"Цель оправдывает средства": ученые рассказали, почему люди предпочитают ложь правде

Когда дело заходит за политику, некоторые люди проявляют различные психологические приемы, как в дискуссиях так и в общей жизни страны. Однако недавнее исследование ученых идет в разрез с утверждением многих из них о том, что дезинформация это зло.

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Недавнее исследование ученых выяснило, что многие избиратели готовы поддерживать политических лидеров, даже если признают их заявления фактически недостоверными. Хотя общество в целом всегда считает, что стремиться привести к власти людей говорящих лишь правду, данная научная работа показала, что разделяясь на разные лагери люди постепенно теряют прежние ориентиры и готовы закрывать глаза на некоторую неправдивую информацию, звучащую из уст их фаворитов, пишет The Conversation.

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Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Sociology, в котором анализировались ответы более 3 900 американских избирателей в период с 2018 по 2023 год, показало, что они могут сознательно принимать дезинформацию, если считают, что она соответствует более широким "моральным истинам", отражающим их ценности или приоритеты. Эти выводы опровергают общепринятое мнение о том, что дезинформация сохраняется в основном из-за недостатка знаний или доверчивости избирателей.

Например, несмотря на признание того, что заявления Дональда Трампа о краже результатов выборов 2020 года не имеют под собой доказательств, многие из его сторонников продолжали поддерживать эту идею, объясняет автор исследования, Минджэ Ким, профессор менеджмента высшей школы бизнеса Джонса при Университете Райса. Для них эти заявления означали более глубокие проблемы, такие как восприятие нелегитимности политической системы. Аналогично, неточное заявление президента Джо Байдена о том, что вакцинированные люди не могут распространять COVID-19, некоторые его сторонники расценили как передачу важного послания о приоритетах общественного здравоохранения, несмотря на то, что оно было фактически неверным.

Опросы ученых показали, что избиратели применяют разные стандарты при оценке заявлений политиков, которых они поддерживают, и тех, против кого они выступают. Сторонники склонны оправдывать неточности, если считают, что они отражают более широкую моральную истину, в то время как избиратели более критично относятся к неточностям, допущенным политиками-оппонентами.

Это явление подчеркивает роль "моральной гибкости" в формировании политических суждений: избиратели готовы оправдать фактические неточности, если считают, что они служат высшей цели, которая оправдывает средства ее достижения. Исследование ученых пролило свет на то, почему одной проверки фактов может быть недостаточно для борьбы с дезинформацией. Избиратели часто отдают предпочтение моральным принципам перед точностью фактов, что усложняет усилия по обеспечению того, чтобы государственная политика основывалась на объективной истине, считают авторы.

Одна из ключевых задач на будущее для Кима и его команды — определить, как преодолеть разрыв между партийными группами, когда моральная гибкость мешает согласию по основным фактам. Хотя избиратели различных политических лагерей могут быть согласны по некоторым вопросам, политический раскол часто приводит к законодательному тупику. Исследование показывает, что вместо того, чтобы сосредоточиться только на исправлении дезинформации, усилия должны быть также направлены на понимание более глубоких моральных и идеологических причин, побуждающих избирателей поддерживать ложь. Такое понимание может иметь решающее значение для разработки стратегий, способствующих межпартийному сотрудничеству и укреплению демократических норм.

Ранее Фокус писал о том, как вывести лжеца на чистую воду. Правда и ложь могут звучать одинаково правдоподобно, пока у лжецов есть возможность обдумать то, что они хотят сказать, поэтому важно ограничить эту возможность.

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