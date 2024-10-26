Охотники, танцоры и отдыхающие: ученые описали три типа просматривающих Википедию людей

Наше любопытство не просто влияет на то, насколько мы образованы, но и на способ, которым мы ищем и поглощаем информацию. Недавнее исследование ученых раскрыло саму суть нашего интернет-любопытства, показав, как оно разнится даже между странами.

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В недавнем исследовании учеными были тщательно изучены привычки просмотра Википедии, чтобы выявить различные модели любопытства. В этом труде, в котором анализировалось поведение 482 760 пользователей Википедии из 50 стран, стили просмотра информации были разделены на два основных типа: "занятой человек" и "охотник", которые, как оказалось, зависят от целого ряда факторов, в том числе географического положения, пишет ScienceDaily.

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Данные необычного исследования были опубликованны Дэни Бассетт, профессоркой Пенсильванского университета, и группой ее соавторов в журнале Science Advances.

Бассетт описывает занятого человека как человека, который перескакивает с одной темы на другую, руководствуясь исключительно любопытством, а не конкретной целью. Охотник же, напротив, ориентирован на достижение цели, собирая конкретную информацию для решения определенной задачи.

Исследование выявило значительные культурные различия в привычках просмотра сайтов, которые, как оказалось, связаны с уровнем образования и гендерного равенства. Исследование показало, что люди из стран с более высоким уровнем равенства склонны к более свободному просмотру информации, как занятые люди, в то время как люди из стран с более низким уровнем равенства демонстрируют более целеустремленное поведение, как охотники. Эти результаты намекают на более широкое влияние общества на то, как люди работают с информацией, и, по словам Бассетт, понимание этих различий может дать представление о природе самого любопытства человека.

Их исследование основывается на предыдущей работе Дэвида Лайдона-Стейли, доцента Анненбергской школы коммуникаций, который провел менее масштабное изучение просмотра Википедии в Филадельфии. Оно позволило выявить два стиля любопытства — любопытствующего человека и охотника, которые впоследствии были подтверждены большим набором данных из Википедии на 14 языках и в 50 регионах. Перри Зурн, профессор философии Американского университета и соавтор новой работы, сыграл ключевую роль в определении этих стилей любопытства, проанализировав различную историческую литературу.

В исследовании ученых также представлен третий стиль любопытства — так называемый "танцор". В отличие от случайных прыжков занятого человека, танцор проявляет креативность, соединяя разрозненные, казалось бы, темы в более структурированной манере, что было предположено Зурном в его предыдущем исследовании. Этот стиль предполагает, что любопытство может быть как случайным, так и инновационным, позволяя устанавливать междисциплинарные связи, которые могут быть не сразу очевидны.

Исследовательская группа выдвигает три возможных объяснения различий в привычках просмотра сайтов. Одна из гипотез заключается в том, что патриархальные структуры в более неравных обществах ограничивают разнообразие поведения в поисках знаний, способствуя более охотничьему подходу. Другая теория предполагает, что цели просмотра могут различаться в разных странах: люди в более равноправных обществах, возможно, используют Википедию для отдыха, а не для работы. Наконец, демографические факторы, такие как возраст, пол и образование, могут играть определенную роль в том, как люди просматривают веб-страницы.

В будущем ученые намерены изучить другие факторы, влияющие на любопытство, в том числе то, меняются ли модели просмотра в зависимости от времени суток или биологических факторов. Шубханкар Патанкар, докторант, участвовавший в исследовании, особенно заинтересован в том, как эти знания могут помочь в разработке систем искусственного интеллекта, предназначенных для имитации человеческого любопытства. Исследование также поднимает более широкие вопросы о будущем обучения на цифровых платформах, таких как Википедия, которая остается свободной от коммерческих интересов.

Помимо этих выводов, оно открывает новые области для изучения того, как различные мотивы, связанные с работой или движимые внутренним любопытством, влияют на наше поведение при просмотре сайтов. Дальнейшие исследования могут пролить свет на то, как рост коммерческих алгоритмов, которые все больше формируют онлайн-опыт, может изменить природу человеческого любопытства в целом.

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