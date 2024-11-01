Совершили невозможное: химикам удалось обойти столетнее неопровержимое правило Бредта

Ученые смогли создать уникальные молекулы, нарушающие одно из фундаментальных правил химии. На протяжении ста лет их создание считалось невозможным, а их существование может стать началом разработки нового рода лекарств.

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Химики успешно синтезировали редкий класс молекул, называемых антибредтовскими олефинами (ABO), которые долгое время вовсе считались слишком нестабильными для существования. Известные своей уникальной структурой, ABO нарушают правило Бредта — принцип органической химии, сформулированный в 1924 году Юлиусом Бредтом. Согласно ему, некоторые углеродные структуры с двойными связями, особенно те, которые образуются в мостиковых позициях кольцеобразных молекул, вызывают экстремальную деформацию, которая делает их теоретически невозможными для поддержания в стабильной форме, пишет Nature.

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Химику из Калифорнийского университета, Нилу Гаргу, и его команде удалось нарушить столетнее правило, синтезировав ABO в условиях мягкой реакции, что ранее считалось недостижимым, говорится в их исследовании, опубликованном в журнале Science.

ABO — это углеродные соединения с двойными связями, похожие на алкены, используемые при разработке лекарств, но имеющие критическое отличие: они хиральны, то есть имеют зеркально противоположные формы, или энантиомеры. Такая хиральность очень важна в фармацевтике, где один энантиомер может давать положительный эффект, а другой — быть неэффективным или вредным для нас.

Гарг и его коллеги создали обогащенную энантиомерами форму ABO, которая дает больше одного зеркального соединения, чем другого, что стало значительным прогрессом в создании структурно сложных 3D-молекул, применимых в дизайне лекарств. Крейг Уильямс, химик из Квинслендского университета, назвал эту работу "эпохальным вкладом" в самые разные области.

Для достижения стабильности ABO команда Гарга использовала соединение-предшественник, активированное фторидом, что привело к мягкой реакции элиминирования, которая выявила фирменную углеродную структуру с двойными связями. При взаимодействии с различными агентами-ловушками — реактивными соединениями, используемыми для захвата нестабильных молекул, молекулы образовывали стабильные, изолированные соединения, демонстрируя свой потенциал в качестве строительных блоков для новых путей химического синтеза.

Это открытие делает возможным будущую разработку сложных лекарственных препаратов с замысловатой 3D-архитектурой, которая может повысить иъ эффективность и вместе с тем избавить их от многих побочных эффектов. Исследователи считают эти результаты перспективными и для синтеза других сложных молекул. Стабильность ABO может открыть путь к созданию новых лекарственных соединений, требующих стабильных 3D-каркасов, которые традиционно труднодостижимы. Способность же создавать стабильные, структурно разнообразные молекулы с точной хиральной конфигурацией может позволить фармацевтическим химикам исследовать новые пространства для дизайна, которые ранее были попросту закрыты правилом Бредта.

По словам Гарга, полученные результаты побуждают его "мыслить намного шире", поскольку он стремится к новым реакциям, которые могут дать эти новые "невозможные" молекулы. Эти открытия в области ABO начинают новую главу в органической химии, делая реальностью возможность структурно разнообразных и функционально богатых соединений в процессе разработки лекарств, считают авторы.

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