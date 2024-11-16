"Единственная в своем роде": останки маленькой птички закрыли пробел возрастом в 70 млн лет (фото)

Открытие окаменелостей доисторической птички раскрыло тайну эволюции мозга современных птиц.

Ученые Кембриджского университета вместе с Национальным историческим музеем Лос-Анджелеса виртуально реконструировали мозг птицы мезозойской эры, что помогло им понять развитие интеллекта современных птиц.

Удалось это благодаря черепу птицы, который удивительно остался почти неповрежденным. Принадлежит животное к виду Navaornis, который существовал более 70 миллионов лет назад.

"Это может быть только одна окаменелость, но она является ключевой частью в головоломке эволюции мозга птиц", — прокомментировал открытие доктор Навалон, глава департамента земли и науки Кембриджа.

Благодаря исследованию удалось понять, что произошло в период между господством Археоптериксов (древнейший род вымерших птиц), которые проживали на Земле 150 миллионов лет назад и современными птицами. Navaornis пришел после Археоптериксов и стал мостиком между современными птицами и их предками. Существование этого вида было открыто только в 2016 году.

В результате исследований ученые узнали, что Navaornis имели больший мозг, чем Археоптериксы, что свидетельствует о более развитых когнитивных способностях, чем древнейшие птицеподобные динозавры. При этом, большинство участков мозга Navaornis были недостаточно развитыми по сравнению со сложными когнитивными механизмами современных птиц.

Фото: ВВС Фото: ВВС

"Эта окаменелость настолько уникальна, что я был поражен от момента, когда впервые увидел ее, до момента, когда закончил собирать все кости черепа и мозг, что позволяет нам полностью оценить анатомию этой ранней птицы", — добавил доктор Навалон.

Напомним, что новое исследование ученых Колумбийского университета предположило, что динозавры стали господствующим видом на Земле в результате "вулканической зимы".