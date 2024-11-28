Сияние в сердце лавины: ученые зафиксировали аномальную вспышку света в горах

Необычная голубая вспышка, запечатленная на таймлапсе во время схода лавины на горе Сяннаири (Сычуань, Китай), вызвала любопытство ученых.

27 октября астрофотограф Шенгю Ли зафиксировал, как глыба льда откололась, вызвав небольшую лавину. Среди каскадов льда и снега внезапно вспыхнул голубой свет — явление, имеющее мало документальных прецедентов. "Мы не нашли ни одного ранее задокументированного случая подобного явления, что делает это открытие одновременно захватывающим и интригующим", — поделился Ли. Событие совпадает с аналогичным явлением, запечатленным Лу Мяо на Музтаг-Ата несколькими неделями ранее, что заставило экспертов изучить возможные причины, пишет Spaceweather.

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Преобладающая гипотеза объясняет голубое свечение триболюминесценцией — явлением, при котором свет возникает в результате механического напряжения, например трения. Этот эффект часто наблюдается в более простых формах, например, в виде искр при раздавливании конфет Wint-O-Green Life Savers, но точный механизм в естественных условиях остается во многом умозрительным. Триболюминесценция предполагает излучение света из-за разрыва связей внутри материалов, находящихся под напряжением, что приводит к другому варианту, известному как фрактолюминесценция, когда речь идет о трещинах. Это естественное излучение света обычно холодное, в отличие от теплового свечения огня или ламп накаливания.

Преобладающая гипотеза объясняет голубое свечение триболюминесценцией — явлением, при котором свет возникает в результате механического напряжения

Все указывает на дополнительное объяснение: электромагнитные излучения, связанные с трещинами во льду. Согласно научным документам, эти излучения вызваны высвобождением внутренних электрических полей внутри льда при распространении трещин. Эти поля возникают в результате неоднородной концентрации ионов во льду, которые генерируют электрические заряды. Когда трещины быстро разрастаются, они создают существенную разность потенциалов между поверхностями, что, возможно, объясняет яркие световые проявления. Несмотря на редкость, подобные явления подчеркивают сложное взаимодействие природных сил на больших высотах.

Несмотря на редкость, подобные явления подчеркивают сложное взаимодействие природных сил на больших высотах

Хотя триболюминесценция еще не до конца изучена, ее потенциальная связь с лавинами очень важна. Исторические записи свидетельствуют о том, что различные материалы, включая кварц и даже некоторые виды сахара, демонстрируют этот эффект под воздействием стресса. Это открытие в естественных условиях, особенно в экстремальных средах, таких как Гималаи, открывает новый взгляд на лавиноведение и изучение атмосферы.

Ранее Фокус писал про аномалию в Атлантическом океане. Ученые проследили путь мощнейшей подводной лавины, которая охватила территорию превышающую площадь Великобритании.