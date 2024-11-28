Сяйво в серці лавини: вчені зафіксували аномальний спалах світла в горах

Незвичайний блакитний спалах, зафіксований на таймлапсі під час сходження лавини на горі Сяннаірі (Сичуань, Китай), викликав цікавість учених.

27 жовтня астрофотограф Шенгю Лі зафіксував, як брила льоду відкололася, спричинивши невелику лавину. Серед каскадів льоду і снігу раптово спалахнуло блакитне світло — явище, що має мало документальних прецедентів. "Ми не знайшли жодного раніше задокументованого випадку подібного явища, що робить це відкриття одночасно захопливим та інтригуючим", — поділився Лі. Подія збігається з аналогічним явищем, зафіксованим Лу Мяо на Музтаг-Ата кількома тижнями раніше, що змусило експертів вивчити можливі причини, пише Spaceweather.

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Переважна гіпотеза пояснює блакитне світіння триболюмінесценцією — явищем, за якого світло виникає внаслідок механічного напруження, наприклад тертя. Цей ефект часто спостерігається в простіших формах, наприклад, у вигляді іскор під час розчавлювання цукерок Wint-O-Green Life Savers, але точний механізм у природних умовах залишається багато в чому умоглядним. Триболюмінесценція передбачає випромінювання світла через розрив зв'язків усередині матеріалів, що перебувають під напругою, що призводить до іншого варіанту, відомого як фрактолюмінесценція, коли йдеться про тріщини. Це природне випромінювання світла зазвичай холодне, на відміну від теплового світіння вогню або ламп розжарювання.

Переважна гіпотеза пояснює блакитне світіння триболюмінесценцією — явищем, за якого світло виникає внаслідок механічного напруження

Усе вказує на додаткове пояснення: електромагнітні випромінювання, пов'язані з тріщинами в льоду. Згідно з науковими документами, ці випромінювання спричинені вивільненням внутрішніх електричних полів усередині льоду під час поширення тріщин. Ці поля виникають внаслідок неоднорідної концентрації іонів у льоду, які генерують електричні заряди. Коли тріщини швидко розростаються, вони створюють істотну різницю потенціалів між поверхнями, що, можливо, пояснює яскраві світлові прояви. Незважаючи на рідкість, подібні явища підкреслюють складну взаємодію природних сил на великих висотах.

Незважаючи на рідкість, такі явища підкреслюють складну взаємодію природних сил на великих висотах

Хоча триболюмінесценція ще не до кінця вивчена, її потенційний зв'язок з лавинами дуже важливий. Історичні записи свідчать про те, що різні матеріали, включно з кварцом і навіть деякими видами цукру, демонструють цей ефект під впливом стресу. Це відкриття в природних умовах, особливо в екстремальних середовищах, таких як Гімалаї, відкриває новий погляд на лавинознавство і вивчення атмосфери.

Раніше Фокус писав про аномалію в Атлантичному океані. Вчені простежили шлях найпотужнішої підводної лавини, яка охопила територію, що перевищує площу Великої Британії.