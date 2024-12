В Солнечной системе обнаружены странные тела: благодаря им на Земле могли появиться люди

Только в прошлом году астрономы обнаружили темные кометы, но теперь оказалось, что они состоят из двух разных видов. Эти странные объекты могли помочь появиться жизни на нашей планете.

История происхождения жизни на Земле во многом окутана тайной. Единственное, что можно точно сказать, что благодаря эволюции, которая продолжалась миллиарды лет, из самых первых форм жизни на Земле возникли люди. Теперь же астрономы обнаружили еще несколько темных комет, которые непохожи ни на обычные астероиды, ни на кометы, и выяснили, что эти странные объекты состоят из двух видов. Предполагается, что темные кометы могли доставить на Землю необходимые для появления жизни ингредиенты. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет ScienceAlert.

Астероиды – это космические камни, которые имеют мало льда в своем составе, и он не испаряется при сильном нагревании теплом Солнца. Кометы – это ледяные камни, которые содержат очень много льда, и он испаряется при сильном нагревании теплом Солнца. Таким образом у комет возникает хвост. В прошлом году астрономы впервые обнаружили в Солнечной системе объекты, которые выглядят как астероиды, но ведут себя как кометы. Эти странные объекты получили название темные кометы. Было обнаружено всего 7 темных комет, но теперь ученые нашли еще 7 и таким образом их количество возросло до 14. В то же время данные наблюдений показали, что существует два разных вида темных комет.

Когда кометы выбрасываю газ в космос, то это меняет орбиту кометы и заставляет ее ускоряться. Но темные кометы имеют не гравитационное ускорение, но у них нет кометного хвоста. Именно это помогло ученым отличить эти объекты от астероидов и обычных комет.

Имея достаточно большое количество темных комет для того, чтобы тщательно исследовать их свойства, ученые смогли выяснить, что эти объекты различаются между собой. Два вида темных комет имеют разные размеры и разные орбиты. Более мелкие темные кометы, размером в несколько десятков метров, вращаются вокруг Солнца во внутренней части Солнечной системы, а более крупные, размером более 100 метров, вращаются вокруг Солнца намного дальше.

Небольшие темные кометы имеют орбиты, которые находятся ближе к Марсу, чем главный пояс астероидов. При этом данные объекты имеют круговые орбиты. Как показало исследование, более крупные темные кометы имеют эллиптические орбиты и таким образом они оказываются с одной стороны в районе Юпитера во время вращения вокруг Солнца, а с другой стороны ближе к нашей звезды, чем расположен Меркурий.

До сих пор точно неизвестно, какое количество льда содержится в темных кометах и какие еще вещества могут испаряться с их поверхности во время нагревания. Сколько их вообще существует в Солнечной системе, также остается пока загадкой, как и то, почему существуют два разных вида таких странных объектов.

Авторы исследования предполагают, что темные кометы могли способствовать тому, что на Земле возникла жизнь. Ведь при падении на нашу планету они могли принести с собой не только воду, но и органические вещества, необходимые для возникновения и развития жизни на нашей планете.

Как уже писал Фокус, авторы другого исследования изучили первые 7 обнаруженных комет и пришли к выводу, что большая часть околоземных объектов в космосе является как раз темными кометами. Ученые также считают, что темные кометы могли доставить воду на Землю, что могло повлиять на появление жизни на нашей планете.

Также Фокус писал о том, что жизнь на Марсе убила соль и кое-что еще и ответ все это время был под колесами марсоходов. Авторы исследования считают, что признаки жизни на Красной планете следует искать не там, где ее сейчас пытаются найти.