У Сонячній системі виявлено дивні тіла: завдяки їм на Землі могли з'явитися люди

Тільки минулого року астрономи виявили темні комети, але тепер виявилося, що вони складаються з двох різних видів. Ці дивні об'єкти могли допомогти з'явитися життю на нашій планеті.

Історія походження життя на Землі багато в чому оповита таємницею. Єдине, що можна точно сказати, що завдяки еволюції, яка тривала мільярди років, з найперших форм життя на Землі виникли люди. Тепер же астрономи виявили ще кілька темних комет, які несхожі ні на звичайні астероїди, ні на комети, і з'ясували, що ці дивні об'єкти складаються з двох видів. Припускають, що темні комети могли доставити на Землю необхідні для появи життя інгредієнти. Дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, пише ScienceAlert.

Астероїди — це космічні камені, які мають мало льоду у своєму складі, і він не випаровується під час сильного нагрівання теплом Сонця. Комети — це крижані камені, які містять дуже багато льоду, і він випаровується при сильному нагріванні теплом Сонця. Таким чином у комет виникає хвіст. Минулого року астрономи вперше виявили в Сонячній системі об'єкти, які виглядають як астероїди, але поводяться як комети. Ці дивні об'єкти отримали назву темні комети. Було виявлено всього 7 темних комет, але тепер вчені знайшли ще 7 і таким чином їхня кількість зросла до 14. Водночас дані спостережень показали, що існує два різних види темних комет.

Коли комети викидають газ у космос, то це змінює орбіту комети і змушує її прискорюватися. Але темні комети мають не гравітаційне прискорення, але у них немає кометного хвоста. Саме це допомогло вченим відрізнити ці об'єкти від астероїдів і звичайних комет.

Маючи досить велику кількість темних комет для того, щоб ретельно дослідити їхні властивості, вчені змогли з'ясувати, що ці об'єкти різняться між собою. Два види темних комет мають різні розміри та різні орбіти. Дрібніші темні комети, розміром у кілька десятків метрів, обертаються навколо Сонця у внутрішній частині Сонячної системи, а більші, розміром понад 100 метрів, обертаються навколо Сонця набагато далі.

Невеликі темні комети мають орбіти, які знаходяться ближче до Марса, ніж головний пояс астероїдів. При цьому ці об'єкти мають кругові орбіти. Як показало дослідження, більші темні комети мають еліптичні орбіти і таким чином вони опиняються з одного боку в районі Юпітера під час обертання навколо Сонця, а з іншого боку ближче до нашої зірки, ніж розташований Меркурій.

Досі достеменно невідомо, яка кількість льоду міститься в темних кометах і які ще речовини можуть випаровуватися з їхньої поверхні під час нагрівання. Скільки їх узагалі існує в Сонячній системі, також залишається поки що загадкою, як і те, чому існують два різні види таких дивних об'єктів.

Автори дослідження припускають, що темні комети могли сприяти тому, що на Землі виникло життя. Адже під час падіння на нашу планету вони могли принести із собою не лише воду, а й органічні речовини, необхідні для виникнення та розвитку життя на нашій планеті.

