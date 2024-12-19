Обернуть потерю сил вспять: ученые назвали питательные вещества защищающие наши мышцы
Потеря мышечной силы является большой проблемой для миллионов людей, многие из которых ищут различные методы обратить ее вспять. Однако недавно ученые выяснили, что два доступных питательных вещества могут эффективно справиться с этой задачей.
Недавнее исследование ученых выявило перспективную стратегию борьбы с возрастной дегенерацией мышц, основой которой является использование натуральных питательных веществ. Исследователи определили, что комбинация никотинамида (NAM) и пиридоксина (PN), питательных веществ, признанных безопасными, эффективна для поддержки функции мышечных стволовых клеток (МСК), пишет News Medical.
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МСК имеют решающее значение для восстановления и регенерации мышц, но их эффективность снижается с возрастом. Исследование, опубликованное в журнале The Journal of Clinical Investigation, показало, что никотинамид и пиридоксин действуют вместе, улучшая работу клеток, восстанавливающих мышцы. NAM усиливает сигналы в клетках, которые помогают им размножаться, а PN поддерживает процесс, который позволяет этим клеткам полноценно развиваться и работать. Вместе они делают процесс восстановления мышц более эффективным.
В исследовании использовался передовой высокопроизводительный скрининг 50 000 питательных веществ и растительных экстрактов, полученных из продуктов питания. Из них выделились NAM и PN благодаря их двойному преимуществу — безопасности и эффективности. Полученные результаты были подтверждены экспериментами in vitro, испытаниями in vivo на мышиных моделях и доклиническими исследованиями на людях. Старение было связано с естественным снижением уровня NAM и PN, что коррелировало с уменьшением мышечной массы и замедлением скорости походки у пожилых людей. Добавление этих питательных веществ эффективно восстанавливало функции МСК, улучшая регенерацию и силу мышц.
Важным аспектом исследования являлась его направленность на физиологическую безопасность. В отличие от более ранних вмешательств, которые демонстрировали терапевтический потенциал, но не имели подтверждения безопасности для применения у человека, NAM и PN представляют собой недорогой и доступный подход к борьбе с потерей мышц, обеспечивая при этом безопасность организму. Эти заключения особенно важны для решения проблемы саркопении — состояния, характеризующегося снижением мышечной массы и силы, которое серьезно влияет на качество жизни стареющего населения.
Комбинированная терапия NAM и PN не только обратила вспять возрастные изменения на животных моделях, но и показала многообещающие результаты на людях, продемонстрировав улучшение восстановления мышц и сокращение времени заживления, заявили авторы. Однако их исследование отмечает, что для достижения оптимального эффекта эти добавки должны дополнять физическую активность и потребление белка.
Поскольку мир все сильнее сталкивается с глобальным старением населения, данное исследование представляет собой потенциально жизнеспособное, научно обоснованное вмешательство для улучшения качества жизни пожилых людей. Возможность применения NAM и PN в клинической практике говорит о необходимости дальнейшего изучения их долгосрочных эффектов и взаимодействия с другими методами лечения и профилактики, способствующими укреплению здоровья.
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