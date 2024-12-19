Обернути втрату сил назад: учені назвали поживні речовини, що захищають наші м'язи

Втрата м'язової сили є великою проблемою для мільйонів людей, багато з яких шукають різні методи повернути її назад. Однак нещодавно вчені з'ясували, що дві доступні поживні речовини можуть ефективно впоратися з цим завданням.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило перспективну стратегію боротьби з віковою дегенерацією м'язів, основою якої є використання натуральних поживних речовин. Дослідники визначили, що комбінація нікотинаміду (NAM) і піридоксину (PN), поживних речовин, визнаних безпечними, ефективна для підтримки функції м'язових стовбурових клітин (МСК), пише News Medical.

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МСК мають вирішальне значення для відновлення та регенерації м'язів, але їхня ефективність знижується з віком. Дослідження, опубліковане в журналі The Journal of Clinical Investigation, показало, що нікотинамід і піридоксин діють разом, покращуючи роботу клітин, що відновлюють м'язи. NAM підсилює сигнали в клітинах, які допомагають їм розмножуватися, а PN підтримує процес, який дає змогу цим клітинам повноцінно розвиватися і працювати. Разом вони роблять процес відновлення м'язів ефективнішим.

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У дослідженні використовували передовий високопродуктивний скринінг 50 000 поживних речовин і рослинних екстрактів, отриманих із продуктів харчування. З них виокремилися NAM і PN завдяки їхній подвійній перевазі — безпеці та ефективності. Отримані результати були підтверджені експериментами in vitro, випробуваннями in vivo на мишачих моделях і доклінічними дослідженнями на людях. Старіння було пов'язане з природним зниженням рівня NAM і PN, що корелювало зі зменшенням м'язової маси та сповільненням швидкості ходи у літніх людей. Додавання цих поживних речовин ефективно відновлювало функції МСК, покращуючи регенерацію та силу м'язів.

Важливим аспектом дослідження була його спрямованість на фізіологічну безпеку. На відміну від більш ранніх втручань, які демонстрували терапевтичний потенціал, але не мали підтвердження безпеки для застосування в людини, NAM і PN являють собою недорогий і доступний підхід до боротьби з втратою м'язів, забезпечуючи при цьому безпеку організму. Ці висновки особливо важливі для розв'язання проблеми саркопенії — стану, що характеризується зниженням м'язової маси і сили, який серйозно впливає на якість життя старіючого населення.

Комбінована терапія NAM і PN не тільки повернула назад вікові зміни на тваринних моделях, а й показала багатообіцяючі результати на людях, продемонструвавши поліпшення відновлення м'язів і скорочення часу загоєння, заявили автори. Однак їхнє дослідження зазначає, що для досягнення оптимального ефекту ці добавки мають доповнювати фізичну активність і споживання білка.

Оскільки світ дедалі сильніше стикається з глобальним старінням населення, це дослідження є потенційно життєздатним, науково обґрунтованим втручанням для поліпшення якості життя літніх людей. Можливість застосування NAM і PN у клінічній практиці свідчить про необхідність подальшого вивчення їхніх довгострокових ефектів і взаємодії з іншими методами лікування та профілактики, що сприяють зміцненню здоров'я.

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