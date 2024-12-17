Подарунок для працівників і начальства: вчені розповіли про переваги віддаленої роботи

Вигорання на роботі досить часто трапляється в сучасному, швидкопотоковому світі з його ритмом. Однак нещодавня пандемія внесла своє коригування в цей процес, можливо подарувавши людству важливий і потрібний інструмент боротьби з ним.

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Вигорання залишається поширеною проблемою для багатьох працівників і останні дослідження показують, що з 2023 року ситуація не покращилася. Згідно зі звітом Boston Consulting Group за червень 2024 року, 52% одних лише канадців борються з вигоранням. Водночас у звіті Mental Health Research Canada наголошується, що 24% працівників відчувають вигорання "більшу частину часу" або "завжди", а 42% відчувають його "іноді". Однак порятунок прийшов звідки не чекали і частково в цьому варто дякувати глобальному карантину, пише The Conversation.

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Лише 9% працівників стверджують, що "ніколи" не відчувають почуття вигорання. Організаційні вимоги, високе робоче навантаження та емоційне виснаження визнаються основними причинами, зміщуючи акцент із індивідуальних недоліків на системні проблеми на робочому місці. Дискусії про вигорання також активізувалися на платформах відгуків про роботодавців, таких як Glassdoor, де згадки про вигоряння у відгуках співробітників збільшилися на 44% з 2020 року. Цей сплеск відображає всебільше невдоволення співробітників і перехід до пропаганди таких рішень, як віддалена робота, для боротьби зі стресом, пояснює Клодін Манген, професорка РБК з відповідальних організацій із Університету Конкордія.

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Дані свідчать про те, що гнучкість і віддалена робота можуть полегшити вигорання, надаючи більшу автономію і покращуючи баланс між роботою та особистим життям. Згідно з аналізом Boston Consulting Group, віддалені співробітники економлять понад годину на день, позбуваючись необхідності їздити на роботу, причому економія часу залежить від міста: жителі Торонто витрачають 72 хвилини на день, Монреаля — 64 хвилини, Ванкувера — 60 хвилин. Дистанційна робота також вигідна тим, хто доглядає за дітьми, особливо жінкам, які витрачають у середньому на 24 хвилини менше на щоденну підготовку порівняно зі своїми колегами, які працюють в офісі.

Така робота дає змогу людям ефективніше справлятися з обов'язками по догляду за дітьми, звільняючи батькам 1,2 додаткових години. Ці додаткові години дуже важливі для зниження стресу і вигорання серед тих, хто доглядає за дітьми, особливо в умовах, коли на жінок, як і раніше, лягає непропорційно велика частка сімейних обов'язків. Така гнучкість дає змогу батькам координувати особисті графіки, покращуючи їхню здатність поєднувати сімейні та професійні обов'язки.

Переваги віддаленої роботи поширюються і на людей з обмеженими можливостями — групу, якій часто не надають умов на робочому місці, каже Манген. Дані Статистичного управління Канади за 2022 рік показують, що 35,4% канадців із обмеженими можливостями потребують пристосувань на робочому місці, причому віддалена робота є однією з найбільш часто незадоволених потреб (10,9%). Відсутність пристосувань призводить до емоційного виснаження і стресу співробітників із обмеженими можливостями, які змушені орієнтуватися на робочих місцях, що не відповідають їхнім потребам.

Робочі місця, очолювані людьми з обмеженими можливостями, частіше забезпечують необхідну гнучкість, включно з віддаленою роботою. Роботодавці, які не бажають адаптуватися до віддалених або гібридних моделей, можуть зіткнутися з проблемами утримання талантів. Дослідження, опубліковане в журналі Nature, з'ясувало, що гібридні схеми роботи не менш продуктивні, ніж традиційні очні, водночас підвищують задоволеність роботою та знижують плинність кадрів. Найбільше від таких схем виграють жінки і ті, кому доводиться довго добиратися на роботу.

У дослідженні Всесвітнього економічного форуму наголошується, що автономність, добробут і продуктивність взаємопов'язані, тому політика гнучкої праці стає дедалі важливішою для підтримки здорової робочої сили. Роботодавці, які впроваджують гібридні та віддалені варіанти, можуть створити здоровіші та справедливіші робочі місця, борючись із кризою вигорання і зберігаючи водночас операційну ефективність.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.