Подарок для трудящихся и начальства: ученые рассказали о преимуществах удаленной работы

Выгорание на работе довольно часто встречается в современном, быстро текущем мире с его ритмом. Однако недавняя пандемия внесла свою корректировку в этот процесс, возможно подарив человечеству важный и нужный инструмент борьбы с ним.

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Выгорание остается распространенной проблемой для многих работников, и последние исследования показывают, что с 2023 года ситуация не улучшилась. Согласно отчету Boston Consulting Group за июнь 2024 года, 52% одних лишь канадцев борются с выгоранием. В то же время в отчете Mental Health Research Canada подчеркивается, что 24% работников чувствуют выгорание "большую часть времени" или "всегда", а 42% испытывают его "иногда". Однако спасение пришло, откуда не ждали и отчасти в этом стоит благодарить глобальный карантин, пишет The Conversation.

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Только 9% работников утверждают, что "никогда" не испытывают чувства выгорания. Организационные требования, высокая рабочая нагрузка и эмоциональное истощение признаются основными причинами, смещая акцент с индивидуальных недостатков на системные проблемы на рабочем месте. Дискуссии о выгорании также активизировались на платформах отзывов о работодателях, таких как Glassdoor, где упоминания о выгорании в отзывах сотрудников увеличились на 44% с 2020 года. Этот всплеск отражает растущее недовольство сотрудников и переход к пропаганде таких решений, как удаленная работа, для борьбы со стрессом, объясняет Клодин Манген, профессор РБК по ответственным организациям из Университета Конкордия.

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Защитит работников и повысит производительность: ученые создали инструмент оценки выгорания

Данные свидетельствуют о том, что гибкость и удаленная работа могут облегчить выгорание, предоставляя большую автономию и улучшая баланс между работой и личной жизнью. Согласно анализу Boston Consulting Group, удаленные сотрудники экономят более часа в день, избавляясь от необходимости ездить на работу, причем экономия времени зависит от города: жители Торонто тратят 72 минуты в день, Монреаля — 64 минуты, Ванкувера — 60 минут. Удаленная работа также выгодна тем, кто ухаживает за детьми, особенно женщинам, которые тратят в среднем на 24 минуты меньше на ежедневную подготовку по сравнению со своими коллегами, работающими в офисе.

Такая работа позволяет людям эффективнее справляться с обязанностями по уходу за детьми, освобождая родителям 1,2 дополнительных часа. Эти дополнительные часы очень важны для снижения стресса и выгорания среди тех, кто ухаживает за детьми, особенно в условиях, когда на женщин по-прежнему ложится непропорционально большая доля семейных обязанностей. Такая гибкость позволяет родителям координировать личные графики, улучшая их способность совмещать семейные и профессиональные обязанности.

Преимущества удаленной работы распространяются и на людей с ограниченными возможностями — группу, которой часто не предоставляются условия на рабочем месте, говорит Манген. Данные Статистического управления Канады за 2022 год показывают, что 35,4% канадцев с ограниченными возможностями нуждаются в приспособлениях на рабочем месте, причем удаленная работа является одной из наиболее часто неудовлетворенных потребностей (10,9%). Отсутствие приспособлений приводит к эмоциональному истощению и стрессу сотрудников с ограниченными возможностями, которые вынуждены ориентироваться на рабочих местах, не отвечающих их потребностям.

Рабочие места, возглавляемые людьми с ограниченными возможностями, чаще обеспечивают необходимую гибкость, включая удаленную работу. Работодатели, не желающие адаптироваться к удаленным или гибридным моделям, могут столкнуться с проблемами удержания талантов. Исследование, опубликованное в журнале Nature, выяснило, что гибридные схемы работы не менее продуктивны, чем традиционные очные, при этом повышают удовлетворенность работой и снижают текучесть кадров. Больше всего от таких схем выигрывают женщины и те, кому приходится долго добираться на работу.

В исследовании Всемирного экономического форума подчеркивается, что автономность, благополучие и производительность взаимосвязаны, поэтому политика гибкого труда становится все более важной для поддержания здоровой рабочей силы. Работодатели, внедряющие гибридные и удаленные варианты, могут создать более здоровые и справедливые рабочие места, борясь с кризисом выгорания и сохраняя при этом операционную эффективность.

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