Защитит работников и повысит производительность: ученые создали инструмент оценки выгорания

Выгорание является серьезной проблемой среди сотрудников различных сфер во всем мире, но теперь у ученых появился инструмент его раннего предупреждения, что может помочь повысить качество и условия работы.

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Порой некоторые из нас сталкиваются с ощущением, что они топчутся на одном месте, не в силах собрать энергию для выполнения задач, с которыми раньше справлялись с легкостью. Недавнее исследование раскрыло подробности состояния, которое многим из нас хорошо знакомо: выгорание. Оно не только раскрыло настоящие масштабы этого феномена, но и предложило способ раннего его обнаружения для эффективного противодействия, пишет Newswise.

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Согласно полученным данным исследования, проведенного Леоном де Биром, доцентом Норвежского университета науки и технологий, значительная часть норвежских работников, а именно 13% стремительно приближается к грани выгорания. Однако ученые уже начали работу над созданием инструмента, который поможет уловить его признаки на ранней стадии.

Итак, что же это за признаки, по которым ученые собираются измерять степень усталости людей? Если вы мысленно тащитесь на работу, не можете найти радость в своей работе, обнаруживаете, что ваша концентрация внимания более рассеянна, чем обычно, или срываетесь на коллегах по пустякам, возможно, вы приближаетесь к выгоранию, считают они. Исследование подчеркивает важность раннего выявления этих симптомов, чтобы избежать развития более серьезных проблем со здоровьем, таких как сердечные заболевания, проблемы со сном или депрессия, не говоря уже о том, что выгорание может привести к снижению производительности труда и даже стать причиной ухода талантливых людей с работы.

Исследователи особенно рады своему новому инструменту, под названием "инструмент оценки выгорания" (BAT), который, по их мнению, может стать переломным моментом в раннем выявлении выгорания. До сих пор не существовало общепринятого способа измерения выгорания, поэтому BAT является потенциальным носителем стандарта в этой области. В настоящее время он тестируется в более чем 30 странах и выглядит многообещающе.

Сложность выгорания заключается в том, что это не просто усталость; это сложное сочетание истощения, душевного отстранения от работы, неспособности ясно мыслить и эмоционального срыва. И хотя выгорание часто связывают с работой, оно не заканчивается, когда вы ее выполняете. Стресс и напряжение могут преследовать вас дома, влияя на общее самочувствие.

Исследование, в котором приняли участие 500 норвежских работников, показало, что, хотя в Норвегии ситуация с психическим здоровьем, связанным с работой, лучше, чем в среднем по ЕС, значительное число работников все еще подвержены риску выгорания. Цель BAT — не просто выявить тех, кто находится в группе риска, но и помочь определить приоритеты тех, кто нуждается в немедленной поддержке, чтобы снизить риск их выгорания.

Исследователи подчеркивают, что, хотя индивидуальное лечение может помочь, это не волшебная палочка. Важнейшей частью профилактики выгорания является создание более здоровой рабочей среды, которая не будет доводить сотрудников до предела.

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