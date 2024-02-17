Захистить працівників і підвищить продуктивність: учені створили інструмент оцінки вигорання

Вигорання є серйозною проблемою серед співробітників різних сфер у всьому світі, але тепер у вчених з'явився інструмент його раннього попередження, що може допомогти підвищити якість і умови роботи.

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Часом дехто з нас стикається з відчуттям, що він тупцює на одному місці, не в силах зібрати енергію для виконання завдань, з якими раніше справлявся з легкістю. Нещодавнє дослідження розкрило подробиці стану, який багатьом із нас добре знайомий: вигорання. Воно не тільки розкрило справжні масштаби цього феномена, а й запропонувало спосіб раннього його виявлення для ефективної протидії, пише Newswise.

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Згідно з отриманими даними дослідження, проведеного Леоном де Біром, доцентом Норвезького університету науки і технологій, значна частина норвезьких працівників, а саме 13% стрімко наближається до межі вигорання. Проте вчені вже розпочали роботу над створенням інструменту, який допоможе вловити його ознаки на ранній стадії.

Отже, що ж це за ознаки, за якими вчені збираються вимірювати ступінь втоми людей? Якщо ви подумки тягнетеся на роботу, не можете знайти радість у своїй роботі, виявляєте, що ваша концентрація уваги більш неуважна, ніж зазвичай, або зриваєтеся на колегах через дрібниці, можливо, ви наближаєтеся до вигорання, вважають вони. Дослідження наголошує на важливості раннього виявлення цих симптомів, щоб уникнути розвитку більш серйозних проблем зі здоров'ям, таких як серцеві захворювання, проблеми зі сном або депресія, не кажучи вже про те, що вигорання може призвести до зниження продуктивності праці та навіть стати причиною того, що талановиті люди йдуть з роботи.

Дослідники особливо раді своєму новому інструменту, під назвою "інструмент оцінки вигорання" (BAT), який, на їхню думку, може стати переломним моментом у ранньому виявленні вигорання. Досі не існувало загальноприйнятого способу вимірювання вигорання, тому BAT є потенційним носієм стандарту в цій галузі. Наразі його тестують у більш ніж 30 країнах, і він має перспективний вигляд.

Складність вигорання полягає в тому, що це не просто втома; це складне поєднання виснаження, душевного відсторонення від роботи, нездатності ясно мислити та емоційного зриву. І хоча вигорання часто пов'язують із роботою, воно не закінчується, коли ви її виконуєте. Стрес і напруга можуть переслідувати вас удома, впливаючи на загальне самопочуття.

Дослідження, в якому взяли участь 500 норвезьких працівників, показало, що, хоча в Норвегії ситуація з психічним здоров'ям, пов'язаним із роботою, краща, ніж у середньому в ЄС, значна кількість працівників все ще схильна до ризику вигорання. Мета BAT — не просто виявити тих, хто перебуває в групі ризику, а й допомогти визначити пріоритети тих, хто потребує негайної підтримки, щоб знизити ризик їхнього вигорання.

Дослідники підкреслюють, що, хоча індивідуальне лікування може допомогти, це не чарівна паличка. Найважливішою частиною профілактики вигорання є створення більш здорового робочого середовища, яке не доводитиме співробітників до межі.

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Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.