Пережиток, губящий разум: ученые раскололись на два лагеря по поводу судьбы IQ тестов

Тесты на уровень интеллекта стали неотъемлемой частью жизней миллионов людей, порой решая их судьбу при принятии на работу или понижая их самооценку. Однако в последние годы ученые все чаще выступают против этой системы, предлагая другие альтернативы.

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Восприятие IQ как окончательного показателя интеллекта по-прежнему глубоко укоренилось в обществе, влияя на индивидуальную самооценку, юридические суждения и даже государственную политику. Споры вокруг показателей IQ включают их использование в делах Верховного суда и переоценку Агентством по охране окружающей среды фторирования из-за предполагаемого влияния на интеллект. Однако специалисты все чаще выступают за отказ от такого формата оценки, пишет Salon.

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Психолог Говард Гарднер из Гарварда, оспаривает превосходство тестов IQ, утверждая, что они отражают лишь узкий спектр когнитивных способностей человека, как и предполагалось их создателями, Альфредом Бине и Теодором Симоном. Современные тесты IQ оценивают различные навыки, такие как решение задач, пространственное восприятие и языковые способности, но Гарднер утверждает, что они упускают жизненно важные измерения интеллекта.

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Особые качества, выделяющие умных людей: уровень интеллекта связали с определенной чертой

Его теория множественного интеллекта классифицирует когнитивные навыки по семи областям, включая лингвистический, музыкальный и межличностный интеллект. Гарднер подчеркивает вред навешивания ярлыков "умный" или "тупой" на основе ограниченных тестов, подчеркивая необходимость нюансированных оценок для отражения различных талантов. Несмотря на такую критику, сторонники теории, такие как Джордан Петерсон, утверждают, что IQ остается надежным предиктором успеха в конкретных условиях, отвергая альтернативные концепции как не имеющие эмпирической поддержки.

Позиция Петерсона подчеркивает тенденцию общества приравнивать высокий IQ к врожденному интеллекту, которую оспаривает Гарднер, выступая за то, чтобы системы образования развивали разнообразные способности, а не узко измеряли их. Дебаты также пересекаются с более широкими проблемами, такими как научная грамотность и дезинформация. Гарднер связывает эти проблемы с культурной недооценкой знаний, призывая к экспериментальному обучению для развития любознательности и критического мышления.

Такой подход может противостоять политизированному отрицанию научного консенсуса, подчеркивая важность понимания создания и надежности знаний. Исследования также показывают, что хотя IQ коррелирует с академической успеваемостью и доходом, его предсказательная сила для общего жизненного успеха ограничена. Такие черты, как эмоциональный интеллект, креативность и жизнестойкость, зачастую играют не менее важную роль.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали как распознать необычно умных людей. Бытует мнение, что умных людей можно различить с первого же взгляда, но ученые пошли дальше и решили выделить четкие черты характера, которые присущи обладателям повышенного интеллекта.

Также Фокус писал о том, как определить обладателей "подвижного интеллекта". Подвижный интеллект довольно сильно отличается от своего более стандартного вида, и ученые выделили черты характера, по которым можно определить его носителей.