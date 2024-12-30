"Никакого очищения не существует": гинекологи развеяли миф о чае из красного лука

Советы по поводу лечения и укрепления организма из различных соц. сетей являются эталоном опасной и непроверенной информации. И недавно один такой тренд начал вируситься на многих площадках, ставя под угрозу здоровье многих женщин.

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В социальных сетях уже какое-то время распространяется информация о том, что чай из красного лука может "очистить" матку и вылечить такие гинекологические заболевания, как фибромиомы, кисты и нерегулярные месячные. Эти утверждения получили значительный резонанс, собрав более миллиона сообщений на таких платформах, как Facebook и Instagram, однако врачи считают, что они несут в себе лишь одну опасность, пишет Science Feedback.

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В некоторых подобных опасных постах использовались сгенерированные искусственным интеллектом изображения скандально известной натуропатки Барбары О'Нил, которой запретили оказывать медицинские услуги в Австралии за распространение ложных утверждений о здоровье, что весьма показательно.

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Медицинские же эксперты настоятельно опровергают эти утверждения, подчеркивая, что матка, как и влагалище, является самодостаточной и не нуждается во внешней "чистке". Гинеколог Черуба Прабакар отмечает чтог в науке и медицине не существует такого понятия, как "детоксикация матки", и это мнение подтверждают авторитетные медицинские источники. Матка естественным образом поддерживает свое здоровье за счет периодического сбрасывания выстилки во время менструации и выработки защитной цервикальной слизи.

Аналогичным образом, саморегулирующиеся механизмы влагалища, такие как выделения и стабильный pH, поддерживаемый полезными бактериями, сводят на нет необходимость в использовании внешних детокс-продуктов, которые могут нарушить этот баланс и наоборот нанести вред. Научные данные также не подтверждают утверждения о целебных свойствах лукового чая при фиброидах, кистах или нерегулярном менструальном цикле.

Фиброиды матки, часто протекающие бессимптомно, вызваны гормональными и генетическими факторами, в то время как кисты яичников обычно рассасываются естественным путем. Лечение таких заболеваний, как эндометриоз или ПКОС, предполагает индивидуальное медицинское вмешательство, а не применение непроверенных средств, подчеркивают врачи.

Хотя одно исследование на крысах показало, что экстракт валлийского лука может помочь сбалансировать гормоны при ПКОС, его результаты не могут быть напрямую применимы к людям из-за огромных биологических различий видов. Дезинформация о таких средствах, как луковый чай, представляет опасность, отвлекая внимание от доказательных методов лечения, считают врачи.

Они призывают людей обращаться к квалифицированным медицинским специалистам по вопросам здоровья, а не полагаться на сомнительные советы в Интернете. Эксперты подчеркивают, что лук, несмотря на его общую пользу для здоровья, не может лечить гинекологические проблемы, а при неправильном применении может наоборот навредить.

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