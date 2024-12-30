"Ніякого очищення не існує": гінекологи розвіяли міф про чай із червоної цибулі

Поради з приводу лікування та зміцнення організму з різних соц. мереж є еталоном небезпечної та неперевіреної інформації. І нещодавно один такий тренд почав віруситися на багатьох майданчиках, ставлячи під загрозу здоров'я багатьох жінок.

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У соціальних мережах уже певний час поширюється інформація про те, що чай із червоної цибулі може "очистити" матку і вилікувати такі гінекологічні захворювання, як фіброміоми, кісти і нерегулярні місячні. Ці твердження набули значного резонансу, зібравши понад мільйон дописів на таких платформах, як Facebook та Instagram, однак лікарі вважають, що вони несуть у собі лише одну небезпеку, пише Science Feedback.

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У деяких подібних небезпечних постах використовували згенеровані штучним інтелектом зображення скандально відомої натуропатки Барбари О'Ніл, якій заборонили надавати медичні послуги в Австралії через поширення неправдивих тверджень про здоров'я, що є вельми показовим.

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Медичні ж експерти наполегливо спростовують ці твердження, наголошуючи на тому, що матка, як і піхва, є самодостатньою і не потребує зовнішньої "чистки". Гінеколог Черуба Прабакар зазначає, що в науці та медицині не існує такого поняття, як "детоксикація матки", і цю думку підтверджують авторитетні медичні джерела. Матка природним чином підтримує своє здоров'я за рахунок періодичного скидання вистилання вистилки під час менструації та вироблення захисного цервікального слизу.

Аналогічним чином, саморегульовані механізми піхви, такі як виділення і стабільний pH, підтримуваний корисними бактеріями, зводять нанівець необхідність у використанні зовнішніх детокс-продуктів, які можуть порушити цей баланс і навпаки завдати шкоди. Наукові дані також не підтверджують твердження про цілющі властивості цибулевого чаю в разі фіброїдів, кіст або нерегулярного менструального циклу.

Фіброїди матки, що часто протікають безсимптомно, спричинені гормональними і генетичними факторами, тоді як кісти яєчників зазвичай розсмоктуються природним шляхом. Лікування таких захворювань, як ендометріоз або ПКОС, передбачає індивідуальне медичне втручання, а не застосування неперевірених засобів, підкреслюють лікарі.

Хоча одне дослідження на щурах показало, що екстракт валлійської цибулі може допомогти збалансувати гормони в разі ПКОС, його результати не можна безпосередньо застосувати до людей через величезні біологічні відмінності видів. Дезінформація про такі засоби, як цибулевий чай, становить небезпеку, відволікаючи увагу від доказових методів лікування, вважають лікарі.

Вони закликають людей звертатися до кваліфікованих медичних фахівців з питань здоров'я, а не покладатися на сумнівні поради в Інтернеті. Експерти наголошують, що цибуля, незважаючи на її загальну користь для здоров'я, не може лікувати гінекологічні проблеми, а в разі неправильного застосування може навпаки нашкодити.

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