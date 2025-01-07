Найден древний "тумблер", регулирующий температуру на Земле: люди тут ни при чем

Авторы нового исследования обнаружили нечто, что регулирует температуру на планете уже сотни миллионов лет.

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Земля около 370 млн лет назад постепенно вошла в самый интенсивный и продолжительный ледниковый период, который назвали позднепалеозойский ледниковый период. На его пике континентальные ледяные щиты заняли большую часть земного шара, а уровень моря упал более чем на 100 метров. Этот ледниковый период длился около 100 млн лет, пишет Conversation.

Переход в позднепалеозойский ледниковый период и его окончание был одним из крупнейших климатических переходов в истории Земли, поворотным моментом в эволюции жизни и окружающей среды. Он в значительной степени сформировал два периода времени, которые ознаменовали конец палеозойской эры.

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Во-первых, он привел к созданию знаковых "каменноугольных лесов", полных гигантских насекомых в каменноугольном периоде во время ледникового периода. Он также проложил путь к появлению рептилий в последующем пермском периоде.

В новом исследовании ученые выяснили, что именно углекислый газ (CO₂) сыграл центральную роль в этом огромном климатическом переходе.

Ледниковый период позднего палеозоя долгое время оставался климатической загадкой. Оценки атмосферного CO₂ для этого периода сильно различаются, а различные реконструкции вероятной температуры различаются на целых 20 °C.

В своем новой работе команда ученых собрала данные о CO₂ за 80 миллионов лет.

"Мы сделали это, изучив окаменелые раковины древних моллюсков, известных как брахиоподы. Эти раковины хранят химические отпечатки, такие как изотопы бора, которые позволяют нам вычислить, сколько CO₂ было в атмосфере, когда брахиоподы были живы", — говорят авторы исследования.

Этот тип реконструкции CO₂ из глубокого геологического прошлого Земли является совершенно новым. Важно то, что реконструкция имеет последовательную временную шкалу, которая позволяет объединить все части головоломки, чтобы продемонстрировать, что климат позднего палеозоя регулировался CO₂.

Реконструкция показала, что во время палеозоя на Земле сохранялся достаточно низкий уровень CO₂, достигнув максимальных значений между каменноугольным и пермским периодами. Низкое сочетание CO₂ и меньшее количество тепла от молодого Солнца, могли вызвать условия, когда ледяные щиты простирались до средних широт планеты.

Реконструкция также обнаружила неожиданный конец периода похолодания. Ранее ученые считали, что позднепалеозойский ледниковый период постепенно сошел на нет, но наши выводы показали, что он закончился гораздо раньше. Около 294 миллионов лет назад крупномасштабная вулканическая активность спровоцировала быстрый рост — по крайней мере, в геологических масштабах времени — содержания CO₂ в атмосфере, и Земля стала теплее и суше.

Напомним, один из океанов Земли теряет способность поглощать CO2. Исследователи обнаружили, что Северный Ледовитый океана понемногу теряет свою способность поглощать углекислый газ и на то есть причины.