Странное превращение: что произойдет с телом человека, который умер на Луне

На Луне совсем другие условиях окружающей среды, а потому тело человека после смерти изменится не так, как на Земле.

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Большинство людей знают, что происходит с телом человека, когда он умирает на Земле. Но что произойдет с телом человека после смерти на Луне или же по пути на спутник Земли? Об этом пишет IFLScience.

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Хотя смерть астронавта в космосе — это чрезвычайное событие, которое еще никогда не случалось, все же у NASA есть специальный план на такой случай. Если астронавт умрет во время выхода в открытый космос, то другие члены экипажа космического корабля и космической станции должны переместить тело в шлюз. При этом на космическом корабле тело должно оставаться в герметичном скафандре, ведь оно начнет быстро разлагаться, что приведет к появлению очень неприятного запаха.

На борту Международной космической станции (МКС), согласно плану, тело умершего астронавта нужно переместить в холодное помещение для сохранения. После этого тело умершего человека, в зависимости от его пожеланий, может быть доставлено на Землю или же оно может сгореть в атмосфере вместе с ненужным грузовым космическим кораблем.

Пока у NASA пока нет четкого плана относительно действий экипажа на Марсе или Луне, если там умрет один из астронавтов. Ученые из NASA предложили в случае смерти астронавта на борту космического корабля, который летит на Луну или Марс, не выбрасывать его тело в космос. Вместо этого труп можно поместить в специальный мешок, удерживаемый роботизированным манипулятором снаружи корабля. Чрезвычайно низкая температура в открытом космосе приведет к замерзанию трупа. После этого с помощью роботизированного манипулятора можно подвергать мешок с трупом не очень длительным вибрациям, что приведет к распаду тела на мелкие кусочки. Эти останки можно доставить на Землю для захоронения.

Но что произойдет с телом человека, если он умрет на поверхности Луны? Некоторые ученые считают, что скорее всего тело будет кремировано, чтобы убить всех земных микробов, которые могли бы загрязнить Луну. С другой стороны, тело умершего могут похоронить на Луне или же оставить просто лежать на поверхности. Все зависит от конкретной ситуации на месте.

На Луне совсем другие условиях окружающей среды, а потому тело человека после смерти изменится не так, как на Земле Фото: NASA

Тело, которое будет оставлено на поверхности Луны не будет разлагаться так же, как и на Земле. Например, если человек умрет в дневное время на Луне, то бактерии начнут нормальный процесс разложения тела. Но это не продлится долго, так как вода в теле быстро испарится в условиях, близких к условиям космического вакуума.

Как только на Луне наступит ночь, тело замерзнет, ​​и бактерии прекратят процесс разложения, если они этого не сделали еще раньше, учитывая условия окружающей среды. В результате тело человека начнет превращаться в мумию.

Из-за того, что на Луне нет атмосферы и магнитного поля, сильное излучение Солнца сильнее разрушит труп, хотя этот процесс может быть длительным. Предполагается, что кости умершего человека могут сохранится на поверхности Луны в течение нескольких миллионов лет.

Также на процесс разложения тела окажет свое влияние и резкий перепад температур на Луне. Температурная на спутнике Земли может опускаться до минус 170 гарусов Цельсия и подниматься до плюс 120 градусов Цельсия. Поэтому труп будет то замерзать, то оттаивать очень долго.

Как уже писал Фокус, скоро можно будет увидеть редкий парад планет, когда миры Солнечной системы будет иметь уникальное расположение. Очень редкое зрелище можно будет увидеть в феврале, но в январе ожидается не менее впечатляющее событие.

Фокус уже писал о том, с какими температурными показателями можно столкнуться на Луне. Ученые считают, что в некоторых местах на Луне самая низкая температура во всей Солнечной системе.