Дивне перетворення: що станеться з тілом людини, яка померла на Місяці

На Місяці зовсім інші умови навколишнього середовища, а тому тіло людини після смерті зміниться не так, як на Землі.

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Більшість людей знають, що відбувається з тілом людини, коли вона помирає на Землі. Але що станеться з тілом людини після смерті на Місяці або ж дорогою на супутник Землі? Про це пише IFLScience.

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Хоча смерть астронавта в космосі — це надзвичайна подія, яка ще ніколи не траплялася, все ж у NASA є спеціальний план на такий випадок. Якщо астронавт помре під час виходу у відкритий космос, то інші члени екіпажу космічного корабля і космічної станції повинні перемістити тіло в шлюз. При цьому на космічному кораблі тіло має залишатися в герметичному скафандрі, адже воно почне швидко розкладатися, що призведе до появи дуже неприємного запаху.

На борту Міжнародної космічної станції (МКС), згідно з планом, тіло померлого астронавта потрібно перемістити в холодне приміщення для збереження. Після цього тіло померлої людини, залежно від її побажань, може бути доставлено на Землю або ж воно може згоріти в атмосфері разом із непотрібним вантажним космічним кораблем.

Наразі NASA поки що не має чіткого плану щодо дій екіпажу на Марсі чи Місяці, якщо там помре один з астронавтів. Учені з NASA запропонували в разі смерті астронавта на борту космічного корабля, який летить на Місяць або Марс, не викидати його тіло в космос. Замість цього труп можна помістити в спеціальний мішок, утримуваний роботизованим маніпулятором зовні корабля. Надзвичайно низька температура у відкритому космосі призведе до замерзання трупа. Після цього за допомогою роботизованого маніпулятора можна піддавати мішок із трупом не дуже тривалим вібраціям, що призведе до розпаду тіла на дрібні шматочки. Ці останки можна доставити на Землю для поховання.

Але що станеться з тілом людини, якщо вона помре на поверхні Місяця? Деякі вчені вважають, що найімовірніше тіло буде кремовано, щоб убити всіх земних мікробів, які могли б забруднити Місяць. З іншого боку, тіло померлого можуть поховати на Місяці або ж залишити просто лежати на поверхні. Усе залежить від конкретної ситуації на місці.

На Місяці зовсім інші умови навколишнього середовища, а тому тіло людини після смерті зміниться не так, як на Землі Фото: NASA

Тіло, яке буде залишено на поверхні Місяця, не буде розкладатися так само, як і на Землі. Наприклад, якщо людина помре в денний час на Місяці, то бактерії почнуть нормальний процес розкладання тіла. Але це не триватиме довго, оскільки вода в тілі швидко випарується в умовах, близьких до умов космічного вакууму.

Щойно на Місяці настане ніч, тіло замерзне, і бактерії припинять процес розкладання, якщо вони цього не зробили ще раніше з огляду на умови навколишнього середовища. У результаті тіло людини почне перетворюватися на мумію.

Через те, що на Місяці немає атмосфери і магнітного поля, сильне випромінювання Сонця сильніше зруйнує труп, хоча цей процес може бути тривалим. Передбачається, що кістки померлої людини можуть зберегтися на поверхні Місяця протягом кількох мільйонів років.

Також на процес розкладання тіла вплине і різкий перепад температур на Місяці. Температурна на супутнику Землі може опускатися до мінус 170 гарусів Цельсія і підніматися до плюс 120 градусів Цельсія. Тому труп буде то замерзати, то відтавати дуже довго.

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