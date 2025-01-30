Риск смерти снижается на 31%: ученые выяснили, как добиться здорового и плавного старения

С возрастом каждый новый год нашей жизни зачастую дается нам все сложнее, сопровождаясь рядом заболеваний и общей хрупкостью нашего тела. Недавно ученые нашли простой и эффективный способ укрепить его и встретить старость с крепким здоровьем.

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Недавнее исследование ученых обнаружило важнейшую роль физической активности в обеспечении долголетия и повышенного качества жизни среди пожилых людей. К 2025 году около 20% одних лишь канадцев будут находиться в возрасте 65 лет и старше, а к 2045 году число людей старше 85 лет утроится. Несмотря на увеличение продолжительности жизни, две трети из них живут с многочисленными хроническими заболеваниями, которые влияют на их повседневную жизнь. Ученые выяснили, как они легко могут изменить эту ситуацию, пишет News Medical.

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Тридцать минут умеренно энергичной физической активности по крайней мере пять дней в неделю снижают общий риск смертности на 31%, а более длительные занятия дают еще больший эффект, заявили авторы исследования, опубликованного в журнале CMAJ. Упражнения с сопротивлением в течение 30-60 минут также еженедельно снижают риск смертности на 10-27%, а более высокий уровень кардиоподготовки обеспечивает дополнительную защиту, выявили ученые.

Важно

Упражнения, спасающие мозг: ученые рассказали, какие тренировки защищают от деменции

Пиковое потребление кислорода (VO2) было определено как сильный предиктор продолжительности жизни, причем улучшения наблюдались уже после 90 минут умеренных еженедельных упражнений в течение 16-20 недель. Показатели силы, такие как хват руками, также были отмечены, как связанные со снижением риска смертности.

Помимо увеличения продолжительности жизни, физическая активность способствует функциональной независимости, укрепленному когнитивному здоровью и социальному контакту, который очень важен для пожилых людей. Регулярные физические упражнения позволяют им легче выполнять повседневные задачи, а также предотвращают хрупкость костей и поддерживают мышечную силу. Силовые тренировки и пилатес также были названы упражнениями, которые улучшают равновесие и координацию, снижая риск падений.

Остеоартрит, которым страдают 20% канадцев старше 65 лет, также можно облегчить с помощью структурированных физических упражнений, включая аэробные тренировки, тренировки на сопротивление и вибротерапию всего тела, заявили авторы.

Падения, являющиеся основной причиной серьезнейших травм среди пожилых людей, ежегодно происходят с одной третью одних лишь американцев, но их количество можно сократить на 21% с помощью долгосрочных программ физической активности, считают ученые. Даже люди с неврологическими или кардиометаболическими заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера (БА), могут получить пользу от улучшения постуральной устойчивости, хотя необходимы дальнейшие исследования.

Планы упражнений для людей с повышенным риском падений должны быть тщательно разработаны, при этом некоторые высокоинтенсивные интервальные тренировки оказываются вполне безопасными и эффективными. Физическая активность также играет важную роль и в когнитивном здоровье. Она улучшает состояние сосудов головного мозга, регулирует гормоны и уменьшает воспаление — все это способствует улучшению работы органа. В некоторых случаях физические упражнения могут замедлить прогрессирование легких когнитивных нарушений или даже деменции.

Учитывая, что в 2020 году деменцией будут страдать около 600 000 канадцев, признание защитного эффекта физической активности на здоровье мозга имеет жизненно важное значение, заявили авторы. 150-300 минут умеренной или энергичной активности в неделю, наряду с тренировками на сопротивление и упражнениями на равновесие, соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и помогают уменьшить тяжесть хронических заболеваний, снижая зависимость от лекарств и медицинских вмешательств.

Несмотря на доказанные преимущества физической активности, она по-прежнему недостаточно используется в клинической практике. По текущим оценкам, более 80% взрослых не соответствуют рекомендациям по физической активности. Пожилые люди, которые участвуют в групповых занятиях или мероприятиях на свежем воздухе, таких как ходьба и плавание, отличаются лучшим психическим здоровьем, уменьшением депрессии, тревожности и социальной изоляции.

Скрининговые инструменты, такие как опросник готовности к физической активности, могут помочь обеспечить пожилым людям безопасное занятие физическими упражнениями. Возраст, хрупкость или имеющиеся нарушения должны рассматриваться не как ограничение, а как ключевая причина для назначения физической активности, поскольку она остается мощным и доступным вмешательством для увеличения продолжительности жизни и общего благополучия таких людей, заявили ученые.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.