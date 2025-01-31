Три минуты спасут жизнь: ученые рассказали, как просто снизить риск инсульта на 44%

Инсульт является распространенным и опасным последствием проблем с сердечно-сосудистой системой, поражающей миллионы людей. Однако недавно ученые выяснили, что простая ежедневная привычка может значительно снизить его шанс.

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Новое исследование ученых выяснило, что регулярная чистка зубов зубной нитью может значительно снизить риск инсульта. Исследователи из Университета Южной Каролины наблюдали за 6 000 людей в течение 25 лет и обнаружили, что те, кто постоянно пользовался ей, на 21% реже страдали от ишемического инсульта, который возникает, когда артерия в мозге закупоривается тромбом. Кроме того, исследование показало, что использование зубной нити снижает риск кардиоэмболического инсульта, вызванного разрывом кровеносного сосуда, на целых 44%, пишет Daily Mail.

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Результаты исследования, представленные на конференции Американской ассоциации по борьбе с инсультом в Лос-Анджелесе и опубликованные в журнале Stroke, указали на важность хорошей гигиены полости рта для поддержания общего здоровья и минимизации риска инсульта. Несмотря на это, согласно опросам, только три из десяти людей ежедневно пользуются зубной нитью.

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Доктор Сувик Сен, ведущий автор исследования и эксперт по неврологии из Университета Южной Каролины, заявил: "Я бы не сказал, что использование зубной нити — это единственное, что нужно делать для предотвращения инсульта, но наши результаты говорят о том, что это еще один элемент, который следует добавить к залогу здорового образа жизни". Он подчеркнул, что использование зубной нити уменьшает количество инфекций в полости рта и заболеваний десен, которые связаны с воспалениями.

Доктор Карен Фьюри, заведующая кафедрой неврологии в Университете Брауна, которая не принимала участия в исследовании, добавила: "Многие пренебрегают гигиеной полости рта, и мы надеемся, что это привлечет внимание к тому, что она является важным аспектом не только для свежего дыхания и здоровья зубов с деснами".

В исследовании ученых приняли участие 6 278 человек, которые были опрошены на предмет их стоматологических привычек. За 25 лет 434 участника перенесли инсульт, 147 из них тромботический и 97 кардиоэмболический. Данные также показали, что те, кто регулярно пользовался зубной нитью, на 12% реже сталкивались с фибрилляцией предсердий — состоянием, которое повышает риск инсульта, вызывая нерегулярное сердцебиение.

Ученые при этом отметили, что польза зубной нити для профилактики инсульта не зависит от других правил гигиены полости рта, таких как чистка зубов. Дополнительные исследования, представленные на той же конференции, подтвердили эти выводы. Ученые из Национального церебрального и сердечно-сосудистого центра Японии изучили 189 пациентов, перенесших инсульт, и обнаружили связь между риском инсульта и наличием Streptococcus anginosus — бактерии, обычно ассоциируемой с кариесом.

В течение двух лет пациенты со значительным уровнем этой бактерии чаще страдали от повторного сердечно-сосудистого события или умирали. Доктор Шуичи Тономура, ведущий автор дополнительного исследования, считает, что быстрый тест на выявление вредных бактерий в полости рта может помочь оценить риск инсульта: "Целенаправленное воздействие на эти конкретные вредные бактерии в полости рта может помочь предотвратить летальный исход".

Инсульт остается одной из основных проблем здравоохранения, ежегодно поражая более 100 000 человек в одной лишь Великобритании и вызывая 38 000 смертей, что делает его четвертой основной причиной смертности в стране. В США ежегодно инсульт переживают около 800 000 человек, 137 000 из них умирают. Большинство инсультов — ишемические, вызванные закупоркой артерий из-за скопления бляшек. Однако геморрагические инсульты, возникающие при разрыве кровеносного сосуда в головном мозге, также представляют значительный риск.

Последние данные NHS свидетельствуют о тревожном росте числа случаев инсульта среди молодых людей, особенно мужчин в возрасте до 39 лет, заболеваемость которых за последние два десятилетия увеличилась почти на 25%. Среди людей в возрасте от 50 до 59 лет число случаев инсульта выросло на 55%, чему способствуют ожирение, стресс и неправильный образ жизни. Несмотря на рост числа случаев инсульта, показатели выживаемости также улучшились благодаря достижениям медицины, таким как препараты, разрушающие тромбы, и специализированным центрам лечения, доступным большему количеству людей.

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Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

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