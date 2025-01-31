Три хвилини врятують життя: вчені розповіли, як просто знизити ризик інсульту на 44%

Інсульт є поширеним і небезпечним наслідком проблем із серцево-судинною системою, що вражає мільйони людей. Однак нещодавно вчені з'ясували, що проста щоденна звичка може значно знизити його шанс.

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Нове дослідження вчених з'ясувало, що регулярне чищення зубів зубною ниткою може значно знизити ризик інсульту. Дослідники з Університету Південної Кароліни спостерігали за 6 000 людей протягом 25 років і виявили, що ті, хто постійно користувався нею, на 21% рідше страждали від ішемічного інсульту, який виникає, коли артерія в мозку закупорюється тромбом. Крім того, дослідження показало, що використання зубної нитки знижує ризик кардіоемболічного інсульту, викликаного розривом кровоносної судини, на цілих 44%, пише Daily Mail.

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Результати дослідження, представлені на конференції Американської асоціації по боротьбі з інсультом у Лос-Анджелесі та опубліковані в журналі Stroke, вказали на важливість гарної гігієни порожнини рота для підтримки загального здоров'я і мінімізації ризику інсульту. Незважаючи на це, згідно з опитуваннями, тільки три з десяти людей щодня користуються зубною ниткою.

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Доктор Сувік Сен, провідний автор дослідження та експерт з неврології з Університету Південної Кароліни, заявив: "Я б не сказав, що використання зубної нитки — це єдине, що треба робити для запобігання інсульту, але наші результати свідчать про те, що це ще один елемент, який слід додати до запоруки здорового способу життя". Він наголосив, що використання зубної нитки зменшує кількість інфекцій у порожнині рота та захворювань ясен, які пов'язані із запаленнями.

Доктор Карен Ф'юрі, завідувачка кафедри неврології в Університеті Брауна, яка не брала участі в дослідженні, додала: "Багато хто нехтує гігієною порожнини рота, і ми сподіваємося, що це приверне увагу до того, що вона є важливим аспектом не тільки для свіжого подиху і здоров'я зубів з яснами".

У дослідженні вчених узяли участь 6 278 осіб, яких було опитано щодо їхніх стоматологічних звичок. За 25 років 434 учасники перенесли інсульт, 147 з них тромботичний і 97 кардіоемболічний. Дані також показали, що ті, хто регулярно користувався зубною ниткою, на 12% рідше стикалися з фібриляцією передсердь — станом, що підвищує ризик інсульту, викликаючи нерегулярне серцебиття.

Вчені при цьому зазначили, що користь зубної нитки для профілактики інсульту не залежить від інших правил гігієни порожнини рота, таких як чищення зубів. Додаткові дослідження, представлені на тій самій конференції, підтвердили ці висновки. Вчені з Національного церебрального і серцево-судинного центру Японії вивчили 189 пацієнтів, які перенесли інсульт, і виявили зв'язок між ризиком інсульту і наявністю Streptococcus anginosus — бактерії, зазвичай асоційованої з карієсом.

Протягом двох років пацієнти зі значним рівнем цієї бактерії частіше страждали від повторної серцево-судинної події або помирали. Доктор Шуїчі Тономура, провідний автор додаткового дослідження, вважає, що швидкий тест на виявлення шкідливих бактерій у порожнині рота може допомогти оцінити ризик інсульту: "Цілеспрямований вплив на ці конкретні шкідливі бактерії в порожнині рота може допомогти запобігти летальному результату".

Інсульт залишається однією з основних проблем охорони здоров'я, щорічно вражаючи понад 100 000 осіб в одній лише Великій Британії та спричиняючи 38 000 смертей, що робить його четвертою основною причиною смертності в країні. У США щорічно інсульт переживають близько 800 000 осіб, 137 000 з них помирають. Більшість інсультів — ішемічні, спричинені закупоркою артерій через скупчення бляшок. Однак геморагічні інсульти, що виникають при розриві кровоносної судини в головному мозку, також становлять значний ризик.

Останні дані NHS свідчать про тривожне зростання кількості випадків інсульту серед молодих людей, особливо чоловіків у віці до 39 років, захворюваність яких за останні два десятиліття збільшилася майже на 25%. Серед людей віком від 50 до 59 років кількість випадків інсульту зросла на 55%, чому сприяють ожиріння, стрес і неправильний спосіб життя. Незважаючи на зростання кількості випадків інсульту, показники виживання також покращилися завдяки досягненням медицини, таким як препарати, що руйнують тромби, і спеціалізованим центрам лікування, доступним більшій кількості людей.

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Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

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