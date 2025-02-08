Предупреждает об опасности заранее: ученые рассказали об уникальном свойстве нашего носа

Плохие запахи, окружающие нас ежедневно, могут казаться источниками проблем, ведь мы вдыхаем эти неприятные частицы в себя. Однако на самом деле наш нюх и то, как мы их воспринимаем, является уникальным защитным механизмом, созданным эволюцией.

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Этот вопрос, вероятно, головы многих людей в некоторых неприятных ситуациях, заставляя их задумываться над тем может ли неприятный запах на самом деле вызвать проблемы со здоровьем. Будь то нечистоты в общественном туалете, гниющий мусор или, к несчастью, несварение у домашнего животного рядом с нашей едой, мысль о том, что мы вдыхаем что-то вредное, не дает покоя. Но хотя сам по себе запах может быть неприятным, наука, стоящая за ним, раскрывает более обнадеживающую истину: неприятные запахи — это предупреждение, а не оружие, пишет Popular Science.

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На протяжении веков люди верили, что неприятные запахи сами по себе могут вызывать болезни. Эта идея, известная как "теория миазмов", господствовала в медицине с Древней Греции до конца 1800-х годов. Реформатор здравоохранения Эдвин Чедвик однажды заявил: "Любой запах, если он интенсивный, немедленно вызывает острую болезнь".

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Обоняние важнее зрения и слуха: в чем заключается его уникальность

Но по мере того как ученые открывали микроорганизмы и разрабатывали теорию микробов, они поняли, что не запах распространяет болезнь, а бактерии, вирусы и другие патогены, которые требуют прямой передачи через прикосновение, проглатывание или воздушно-капельным путем.

Главный научный сотрудник Центра химических чувств Монелла, Даниэль Рид, объясняет, что хотя неприятные запахи не делают нас больными, они служат мощным предупреждающим сигналом. "Ведь не просто так, с биологической и эволюционной точки зрения, экскременты так неприятны на запах, верно? Потому что они не полезны для нас и потенциально несут в себе всякие гадости", — говорит Рид. Другими словами, реакция отвращения — это механизм выживания, удерживающий нас на расстоянии от потенциальных источников заражения.

Директор Центра обоняния и вкуса при Пенсильванском университете, Ричард Доти, поясняет, что молекулы пахучих веществ — крошечные соединения, отвечающие за запах, слишком малы, чтобы переносить бактерии или вирусы. Хотя эти молекулы могут оседать на поверхностях, в том числе на пищевых продуктах, они не представляют такой опасности для здоровья, как настоящие микробы.

Тем не менее, потеря способности чувствовать запахи может быть опасной. Около 60% людей, заразившихся COVID-19, отмечали ту или иную степень потери обоняния, согласно исследованию, проведенному в учебном госпитале Гарварда и опубликованному в журнале Laryngoscope.

Рид подчеркивает, что обонятельные исследования, несмотря на их важность, финансируются крайне недостаточно. "Мы знаем о зрении в 10 раз больше, чем об обонянии", — отмечает она, хотя обоняние играет ключевую роль в обнаружении таких опасностей, как испорченная еда, утечка газа и даже ранние признаки нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Доти отмечает, что изменения в восприятии запахов могут быть ранним признаком серьезных заболеваний задолго до появления других симптомов. Несмотря на свою жизненно важную роль, обоняние часто игнорируется в научных исследованиях и финансировании. А ведь оно влияет на нашу повседневную жизнь так, как мы редко задумываемся — от усиления вкуса пищи до предупреждения о скрытых опасностях. Так что, хотя неприятный запах может заставить нас потерять аппетит, он не сделает нас больными. Это способ тела сказать нам, чтобы мы держались подальше от чего-то потенциально опасного — эволюционная система сигнализации, за которую мы все должны быть благодарны.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.