Обоняние важнее зрения и слуха: в чем заключается его уникальность

Многие люди не задумываются о том, какую роль играет способность чувствовать запахи в их повседневной жизни помимо наслаждения ароматом утреннего кофе. Ученые решили рассказать, насколько сильно, пусть и незаметно, обоняние влияет на наше тело и мозг и почему оно так важно.

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В исследовании, проведенном в США, учеными изучалось, как люди оценивают свое обоняние по сравнению с другими органами чувств и личными вещами. Результаты показали, что обоняние стоит значительно ниже, чем зрение и слух, и считается менее ценным, чем такие предметы, как волосы или даже мобильный телефон. Примечательно, что половина опрошенных женщин заявили, что предпочли бы сохранить свои волосы, а не обоняние. Несмотря на такой рейтинг, обоняние играет важнейшую роль в различных аспектах жизни человека, включая память, эмоции и психическое здоровье, пишет The Conversation.

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Существующая связь между обонянием и памятью хорошо задокументирована, а впервые она была установлена психологом Дональдом Лэрдом еще в 1935 году. Запахи воспринимаются через обонятельную луковицу, которая напрямую связана с лимбической системой мозга, отвечающей за эмоции и память. Этот прямой путь объясняет, почему определенные запахи могут вызывать яркие воспоминания и сильные эмоциональные реакции, рассказывает Линн Назарет, научный сотрудник отдела биологии обоняния в CSIRO.

Важно

Предугадывает запахи наперед: наш нос обладает уникальной способностью

В отличие от зрения и слуха, которые не имеют прямой связи с лимбической системой, обоняние может вызывать гораздо более сильную эмоциональную реакцию, что было подтверждено учеными в исследовании 2004 года, опубликованном в журнале Neuropshycologia, с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Еще одна отличительная особенность обонятельной системы — ее способность к регенерации. В отличие от большинства частей нервной системы, которые не могут восстанавливаться после повреждения, обонятельные нервные клетки обновляются каждые несколько месяцев. Эта регенерация помогает противостоять повреждениям, вызванным токсинами окружающей среды, инфекциями и травмами, объясняет Назарет.

Однако в некоторых случаях, особенно после заражения COVID-19, процесс регенерации может быть нарушен, что приводит к длительной или даже необратимой потере обоняния. По данным исследований, это происходит из-за длительного повреждения иммунной системой поддерживающих клеток, отвечающих за регенерацию обонятельных нейронов.

Потеря обоняния имеет значительные последствия и для нашего психического здоровья, что является довольно серьезным осложнением, ведь по оценкам ученых, 5% населения планеты страдают от полной аносмии (полной потери обоняния) и 15-20% — от гипосмии (частичной потери), а со времен COVID-19 эти цифры, вероятно, увеличились. Неспособность ощущать запахи может повлиять на личные и социальные отношения, поскольку снижает общий сенсорный опыт, такой как прием пищи и интимная близость.

Подобно людям, животные, такие как собаки, тоже обнюхивают всю окружающую среду для стимуляции и развития своего мозга Фото: pexels.com

Исследования также указывают на связь между снижением обонятельной функции и депрессией, особенно у пожилых людей, а также на повышенный риск смертности, хотя причины такой взаимосвязи остаются неясными для науки. Дисфункция обоняния также является ранним признаком нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона. Многие пациенты отмечают, что теряют обоняние за несколько лет до появления заметных симптомов.

Несмотря на это, ухудшение обоняния часто остается незамеченным, и многие люди могут не подозревать о том, что испытывают его, заявляет Назарет. Различные тесты на обоняние, как медицинские, так и бытовые, могут помочь оценить обонятельную функцию. Используя обычные предметы, такие как кофе или мыло, человек легко может понять, сохранились ли у него обоняние.

Существует также такое понятие, как его тренировка, форма обонятельной реабилитации, ставшая потенциальным методом лечения для тех, кто испытывает потерю нюха, особенно после заболевания COVID-19. Впервые этот процесс был представлен в немецком исследовании 2009 года, опубликованном в журнале Laryngoscope, и включает в себя нюхание сильных запахов, таких как цитрусовые или цветочные ароматы, два раза в день, при этом концентрируясь на воспоминаниях и характеристиках запаха. Исследования показывают, что такая практика помогает реорганизовать нейронные связи, со временем улучшая обонятельные функции.

Тренировка обоняния также была связана учеными с уменьшением депрессивных симптомов и улучшением когнитивных способностей у пожилых людей и пациентов с деменцией. Подобно физиотерапии при физических травмах, этот метод служит структурированным способом переобучения способности мозга обнаруживать и интерпретировать запахи.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.