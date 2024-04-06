Предугадывает запахи наперед: наш нос обладает уникальной способностью

Ученые выяснили, что наше обоняние работает совсем не так, как мы думали ранее, задействуя память и ее глубокий анализ, распознавая предметы еще до того, как мы учуем их запах.

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Исследователи обнаружили, что наше обоняние работает удивительно сложным способом, даже более сложным, чем зрение, полагаясь на так называемое предиктивное кодирование. Это означает, что оно использует прошлый опыт и сигналы других наших органов чувств, чтобы угадать, что мы собираемся почуять, еще до того, как мы это почувствуем. В ходе экспериментов, включая изучение поведения и сканирование мозга с помощью фМРТ, они обнаружили, что когда мы сталкиваемся с неожиданным запахом, он воздействует не только на участки мозга, отвечающие за обоняние, но и на те, которые связаны со зрением, пишет Neuroscience News.

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Исследование, проведенное Стокгольмским университетом, позволило ученым предположить, что наша обонятельная система, а именно часть мозга, отвечающая за обоняние, далеко не примитивна и не реактивна, как считалось ранее. Напротив, она вполне проактивна, используя прогнозы, чтобы подготовиться к тому, что мы собираемся почуять. Это противоречит распространенному мнению о том, что человеческое обоняние менее развито, чем другие органы чувств, такие как зрение или слух.

В одной из частей исследования участникам давали словесные подсказки, например, слово "лимон", а затем предъявляли соответствующие или несоответствующие сенсорные сигналы, например, запах лимона или изображение розы. Исследователи отметили, что люди быстрее распознавали ожидаемые запахи и визуальные образы, демонстрируя, как предиктивное кодирование играет роль в обработке сенсорной информации. Этот аспект исследования показал, как наш мозг использует прошлый опыт и предвкушение определенных запахов, чтобы ориентироваться в окружающей среде и "заглядывать" в будущее.

Их научная работа рассказывает о сложности и эффективности нашего обоняния. Оно не просто реагирует на окружающие нас запахи; наш мозг активно прогнозирует и интерпретирует эти запахи, интегрируя информацию от нескольких органов чувств одновременно. Это открытие может изменить наше понимание сенсорной обработки и позволить ученым разработать новые методы лечения различных болезней.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.