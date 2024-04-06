Передбачає запахи наперед: наш ніс має унікальну здатність

Учені з'ясували, що наш нюх працює зовсім не так, як ми думали раніше, залучаючи пам'ять і її глибокий аналіз, розпізнаючи предмети ще до того, як ми відчуємо їхній запах.

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Дослідники виявили, що наш нюх працює напрочуд складним способом, навіть складнішим, ніж зір, покладаючись на так зване інтелектуальне кодування. Це означає, що він використовує минулий досвід і сигнали інших наших органів чуття, щоб вгадати, що ми збираємося відчути, ще до того, як ми це відчуємо. Під час експериментів, включно з вивченням поведінки та скануванням мозку за допомогою фМРТ, вони виявили, що коли ми стикаємося з несподіваним запахом, він впливає не тільки на ділянки мозку, що відповідають за нюх, а й на ті, які пов'язані із зором, пише Neuroscience News.

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Дослідження, проведене Стокгольмським університетом, дало змогу вченим припустити, що наша нюхова система, а саме частина мозку, що відповідає за нюх, далеко не примітивна і не реактивна, як вважалося раніше. Навпаки, вона цілком проактивна, використовуючи прогнози, щоб підготуватися до того, що ми збираємося відчути. Це суперечить поширеній думці про те, що людський нюх менш розвинений, ніж інші органи чуття, як-от зір або слух.

В одній із частин дослідження учасникам давали словесні підказки, наприклад, слово "лимон", а потім пред'являли відповідні або невідповідні сенсорні сигнали, наприклад, запах лимона або зображення троянди. Дослідники відзначили, що люди швидше розпізнавали очікувані запахи і візуальні образи, демонструючи, як предиктивне кодування відіграє роль в обробці сенсорної інформації. Цей аспект дослідження показав, як наш мозок використовує минулий досвід і передчуття певних запахів, щоб орієнтуватися в навколишньому середовищі та "заглядати" в майбутнє.

Їхня наукова робота розповідає про складність та ефективність нашого нюху. Він не просто реагує на запахи, що оточують нас; наш мозок активно прогнозує та інтерпретує ці запахи, інтегруючи інформацію від кількох органів чуття одночасно. Це відкриття може змінити наше розуміння сенсорного опрацювання і дати змогу вченим розробити нові методи лікування різних хвороб.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.