Нюх важливіший за зір і слух: у чому полягає його унікальність

Багато людей не замислюються про те, яку роль відіграє здатність відчувати запахи в їхньому повсякденному житті, крім насолоди ароматом ранкової кави. Вчені вирішили розповісти, наскільки сильно, нехай і непомітно, нюх впливає на наше тіло і мозок і чому він такий важливий.

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У дослідженні, проведеному в США, вчені вивчали, як люди оцінюють свій нюх порівняно з іншими органами чуття та особистими речами. Результати показали, що нюх коштує значно нижче, ніж зір і слух, і вважається менш цінним, ніж такі предмети, як волосся або навіть мобільний телефон. Примітно, що половина опитаних жінок заявили, що воліли б зберегти своє волосся, а не нюх. Незважаючи на такий рейтинг, нюх відіграє найважливішу роль у різних аспектах життя людини, включно з пам'яттю, емоціями та психічним здоров'ям, пише The Conversation.

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Існуючий зв'язок між нюхом і пам'яттю добре задокументований, а вперше його встановив психолог Дональд Лерд ще 1935 року. Запахи сприймаються через нюхову цибулину, яка безпосередньо пов'язана з лімбічною системою мозку, що відповідає за емоції та пам'ять. Цей прямий шлях пояснює, чому певні запахи можуть викликати яскраві спогади і сильні емоційні реакції, розповідає Лінн Назарет, науковий співробітник відділу біології нюху в CSIRO.

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На відміну від зору і слуху, які не мають прямого зв'язку з лімбічною системою, нюх може викликати набагато сильнішу емоційну реакцію, що було підтверджено вченими в дослідженні 2004 року, опублікованому в журналі Neuropshycologia, за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ).

Ще одна відмінна особливість нюхової системи — її здатність до регенерації. На відміну від більшості частин нервової системи, які не можуть відновлюватися після пошкодження, нюхові нервові клітини оновлюються кожні кілька місяців. Ця регенерація допомагає протистояти пошкодженням, спричиненим токсинами довкілля, інфекціями та травмами, пояснює Назарет.

Однак у деяких випадках, особливо після зараження COVID-19, процес регенерації може бути порушений, що призводить до тривалої або навіть незворотної втрати нюху. За даними досліджень, це відбувається через тривале ушкодження імунною системою підтримувальних клітин, що відповідають за регенерацію нюхових нейронів.

Втрата нюху має значні наслідки і для нашого психічного здоров'я, що є доволі серйозним ускладненням, адже за оцінками вчених, 5 % населення планети страждають від повної аносмії (повної втрати нюху) та 15-20 % — від гіпосмії (часткової втрати), а від часів COVID-19 ці цифри, імовірно, збільшилися. Нездатність відчувати запахи може вплинути на особисті та соціальні стосунки, оскільки знижує загальний сенсорний досвід, як-от приймання їжі та інтимна близькість.

Подібно до людей, тварини, як-от собаки, теж обнюхують усе навколишнє середовище для стимуляції та розвитку свого мозку Фото: pexels.com

Дослідження також вказують на зв'язок між зниженням нюхової функції та депресією, особливо у літніх людей, а також на підвищений ризик смертності, хоча причини такого взаємозв'язку залишаються неясними для науки. Дисфункція нюху також є ранньою ознакою нейродегенеративних захворювань, включно з хворобами Альцгеймера і Паркінсона. Багато пацієнтів відзначають, що втрачають нюх за кілька років до появи помітних симптомів.

Незважаючи на це, погіршення нюху часто залишається непоміченим, і багато людей можуть не підозрювати про те, що відчувають його, заявляє Назарет. Різні тести на нюх, як медичні, так і побутові, можуть допомогти оцінити нюхову функцію. Використовуючи звичайні предмети, як-от кава або мило, людина легко може зрозуміти, чи збереглися в неї нюх.

Існує також таке поняття, як його тренування, форма нюхової реабілітації, що стала потенційним методом лікування для тих, хто відчуває втрату нюху, особливо після захворювання COVID-19. Уперше цей процес був представлений у німецькому дослідженні 2009 року, опублікованому в журналі Laryngoscope, і охоплює нюхання сильних запахів, як-от цитрусові або квіткові аромати, двічі на день, при цьому концентруючись на спогадах і характеристиках запаху. Дослідження показують, що така практика допомагає реорганізувати нейронні зв'язки, з часом покращуючи нюхові функції.

Тренування нюху також було пов'язане вченими зі зменшенням депресивних симптомів і поліпшенням когнітивних здібностей у літніх людей і пацієнтів з деменцією. Подібно до фізіотерапії за фізичних травм, цей метод слугує структурованим способом перенавчання здатності мозку виявляти та інтерпретувати запахи.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.