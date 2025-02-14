Вертится на языке: ученые рассказали, что происходит в мозге в момент такой мысли

Знакомое чувство — пытаться вспомнить слово, которое вы знаете, но никак не можете вспомнить. Этот распространенное ощущение, известное по словам "вертится на языке", уже много лет интригует ученых.

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Хотя может показаться, что это простой умственный "блок", исследователи обнаружили, что в такие моменты несколько областей мозга работают вместе, пытаясь найти недостающее слово. Три ключевые области играют роль в этом процессе: передняя поясная кора, префронтальная кора и инсула. Передняя поясная кора действует как монитор, обнаруживая конфликт между знанием слова и неспособностью его вспомнить. Префронтальная кора оценивает возможные совпадения, обеспечивая точность, а инсула помогает восстановить фонологические компоненты — звуки, из которых состоит слово. Исследования с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии показали, как взаимодействуют эти области, демонстрируя совместные усилия мозга по решению задачи, пишет The Conversation.

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С возрастом эта задача становится все более сложной. Исследования показывают, что активность передней поясной коры и инсулы, играющие ключевую роль в запоминании слов, со временем уменьшается. Этот спад затрудняет запоминание конкретных слов, подобно тому, как в библиотеке возникают проблемы с недостающими или неправильно обозначенными книгами. У пожилых людей часто снижается активность инсулы, что приводит к увеличению трудностей с правильным составлением слов, что делает моменты "кончика языка" более распространенными.

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Хотя это явление может расстраивать, оно является нормальной частью работы мозга и не обязательно свидетельствует о снижении когнитивных способностей. Ученые полагают, что противостоять этим явлениям может поддержание сильного когнитивного резерва, сформированного за счет интеллектуального стимулирования, социальной активности и физической нагрузки. Развитый когнитивный резерв позволяет мозгу адаптироваться и компенсировать изменения, улучшая поиск слов даже с возрастом.

Если слово остается неуловимым, сделайте небольшой перерыв или сосредоточьтесь на родственных словах, это может помочь вызвать воспоминания. Хотя эти моменты свидетельствуют о сложности мозга, они также отражают его эффективность — постоянный поиск, проверка и совершенствование способов извлечения информации из языка.

Ранее Фокус писал о том, как мозг может планировать все наперед. Наш мозг это невероятно сложный объект, состоящий не только из физических частей, но и из миллионов процессов, происходящих внутри него. Ученые наконец-то смогли разгадать истоки его способности предугадывать и заранее готовится к различным событиям.