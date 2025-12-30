Межзвездная комета 3I/ATLAS, жизнь на Марсе и другие самые важные научные открытия 2025 года

Обнаружение “гостя” из-за пределов Солнечной системы, открытие следов древней жизни на Марсе, а также создание генетически модифицированных “лютоволков”. Фокус собрал самые важные открытия и достижения в области науки.

Возможные следы жизни на Марсе

Место на Марсе, где нашли следы жизни Фото: NASA

В начале сентября 2025 года сотрудники NASA опубликовали данные, свидетельствующие о том, что в 2024 году марсоход Perseverance обнаружил нечто, что может быть следами жизни на Красной планете. В то время он работал на дне древней реки недалеко от формации "Яркий Ангел". Собранный образец когда-то представлял собой слой ила.

Именно в таких местах ученые ожидают найти следы жизни, и на этот раз они увидели нечто, напоминающее пятна леопарда или рябь на воде. Исследователи считают, что это очень похоже на результат жизнедеятельности микроорганизмов, которые жили здесь, когда вода еще текла по долине и питалась доступными минералами.

Межзвездный гость – комета 3I/ATLAS

Снимок кометы 3I/ATLAS Фото: NOIRLab

Комета 3I/ATLAS дебютировала 1 июля, когда финансируемый NASA телескоп в Чили, входящий в состав системы оповещения о столкновении астероидов с Землей (ATLAS), обнаружил комету на ночном небе.

Из-за ее высокой скорости около 210 000–230 000 км/ч — слишком быстрой для замкнутой орбиты вокруг Солнца — астрономы сразу же заподозрили, что объект прибыл из-за пределов Солнечной системы.

Таким образом, 3I/ATLAS становится третьим известным межзвездным гостем после 1I/‘Oumuamua, обнаруженной в 2017 году, и кометы 2I/Borisov, найденной в 2019 году. За последние шесть месяцев исследователи обнаружили захватывающие подробности о нынешнем госте Солнечной системы.

Космический телескоп "Хаббл" показал, что твердое ледяное ядро ​​кометы может иметь диаметр примерно от 820 до 1 050 метров. Вокруг этого ядра находится светящееся облако газа и пыли, или кома, с необычным химическим составом.

Каплевидная кома кометы содержит никель, но не содержит железа. Эти два металла обычно переплетаются, поэтому полученные данные указывают на то, что никель может образоваться в результате какого-то неизвестного химического процесса. Кроме того, данные с космического телескопа "Джеймс Уэбб" предполагают, что кома содержит много углекислого газа по сравнению с содержанием водяного пара. Необычный химический состав кометы 3I/ATLAS может дать ключ к пониманию места ее зарождения и трудноуловимых условий межзвездного пространства.

Комета максимально приблизилась к Земле 19 декабря, когда находилась примерно в 269 млн км от Земли, что почти вдвое больше расстояния между нашей планетой и Солнцем. В марте 2026 года 3I/ATLAS пролетит мимо Юпитера, прежде чем навсегда попрощаться с Солнечной системой.

Ученые даже искали признаки жизни на этой необычной комете. Одни исследователи искали признаки наличия инопланетных технологий у межзвездной кометы 3I/ATLAS и нашли 9 странных "событий". Другие изучили ее негравитационное ускорение, что помогло получить более точный размер данного объекта.

Генетически модифицированные "лютоволки"

Ужасные волки Ромул и Рем Фото: Colossal Biosciences

Более 10 000 лет Земля была лишена ужасного волка — давно вымершего представителя семейства псовых, охотившегося на добычу в плейстоцене. Но в апреле биотехнологическая компания заявила, что создала первых современных ужасных волков: двух самцов по имени Ромул и Рем, родившихся в октябре 2024 года, и самку по имени Кхалиси, родившуюся в январе этого года.

Стартап под названием Colossal Biosciences стремится "вернуть" вымершие виды, редактируя ключевые гены близкого ныне живущего родственника. В данном случае они секвенировали геном из зуба ужасного волка возрастом 13 000 лет и черепа возрастом 72 000 лет, а затем идентифицировали 14 генов, которые различаются между вымершим животным и современными псовыми. Ученые внесли 20 изменений в ДНК серого волка, чтобы создать некоторые физические черты ужасного волка: более крупные зубы, больший размер тела.

Обсерватория имени Веры К. Рубин

Обсерватория имени Веры Рубин Фото: ScienceAlert

Обсерватория имени Веры К. Рубин — это новаторский проект, финансируемый США, который позволит создать самую подробную и динамичную карту ночного неба за всю историю. Используя крупнейшую в мире цифровую камеру, она будет снимать замедленную съемку всего неба, чтобы обнаружить миллиарды объектов и зафиксировать быстро меняющиеся события, такие как сверхновые и околоземные астероиды. Ее огромный массив данных поможет ученым лучше понять темную материю, темную энергию и структуру Вселенной, а также улучшит защиту планет.

Первый снимок обсерватории им. Веры Рубин, на котором видны 10 млн галактик Фото: Live Science

3200-мегапиксельная камера Legacy Survey of Space and Time (LSST) размером с небольшой автомобиль и вдвое тяжелее. Огромное количество мегапикселей сенсора эквивалентно 260 современным сенсорам мобильных телефонов. Камера настолько мощная, что может сделать четкий снимок мяча для гольфа с расстояния 24 км.

Первый коммерческий модуль сел на Луну

Blue Ghost успешно прпиземлился на Луне Фото: Firefly Aerospace

Посадочный модуль Blue Ghost стал первым коммерческим аппаратом, совершившим мягкую посадку на Луну, ознаменовав важную веху в переходе от исключительно государственных лунных миссий к государственно-частному исследованию, совершив посадку 2 марта.

Летом компания Firefly Aerospace получила контракт от NASA на доставку научно-технических приборов в южный полярный регион Луны, область, имеющую решающее значение для изучения водяного льда и будущих пилотируемых исследований. Успешная доставка поможет NASA собрать данные, необходимые для будущих миссий Artemis, и докажет, что коммерческие компании могут надежно работать на лунной поверхности, демонстрируя, что посадочный модуль Blue Ghost является важным шагом на пути к более устойчивой, коммерчески ориентированной лунной экономике.

Гробница царя Тутмоса II

Археологи раскопали давно утраченную гробницу фараона Тутмоса II Фото: Egypt’s Ministry of Tourism and Antiquities

Гробница египетского фараона Тутмоса II была обнаружена в Долине царей, обширном царском некрополе недалеко от древних Фив и современного Луксора. Тутмос правил около 3500 лет назад и был прапрапрапрапрадедом Тутанхамона. Его гробница стала первой фараонской гробницей, найденной в Долине царей после гробницы Тутанхамона. Первоначально исследователи считали, что это гробница второстепенного члена царской семьи.

"Открытие того, что погребальная камера была украшена сценами из Амдуата, религиозного текста, предназначенного для царей, было невероятно захватывающим и первым свидетельством того, что это гробница царя", — говорит археолог из Кембриджского университета Пирс Литерленд.

Отпечаток пальца неандертальца

Обнаружен первый полный отпечаток пальца неандертальца Фото: IFLS

Самое древнее из известных произведений искусства, или, по крайней мере, самый древний из известных отпечатков пальцев, обнаружен на камне возрастом 43 000 лет. Его нашли в одной из пещер в центральной Испании, и ученые считают, что этот отпечаток пальца был оставлен неандертальцем. Этот отпечаток был сделан красной охрой.

Камень может представлять собой одну из древнейших известных абстракций человеческого лица Фото: IFLS

Ученые утверждают, что он был помещен туда намеренно, чтобы остальная часть камня выглядела как лицо — явление, называемое парейдолией. Исследователи говорят, что этот камень является "одним из старейших известных изображений человеческого лица в доисторической эпохе".

Гробница царя майя

Археологи обнаружили захоронение, принадлежащее правителю древнего города Майя Караколь Фото: Caracol Archaeological Project, University of Houston

В июле археологи объявили об открытии гробницы возрастом 1700 лет Те К’аб Чаака ("Бога дождя ветвей деревьев") — основателя древнего города Караколь, который сейчас находится в Белизе.

Идентификация пока не подтверждена, но исследователи считают, что большие размеры гробницы и богатства в могиле указывают на то, что он был правителем. Радиоуглеродные датировки места соответствуют хронологии основания города примерно в 330 году н. э.

Среди найденных в могиле артефактов — богато украшенная посмертная маска, сделанная из десятков кусочков нефрита, резные кости, нефритовые украшения и редкие раковины Spondylus (колючей устрицы) из Тихого океана.

Озоновая дыра уменьшается

Озоновая дыра над Антарктидой вскоре может полностью затянуться Фото: NASA Ozone Watch

Озоновая дыра в Антарктиде уменьшилась до своего наименьшего размера с 2019 года, что указывает на продолжающееся восстановление защитной верхней атмосферы Земли.

Озоновая дыра была впервые обнаружена в 1985 году и является результатом выбросов человеком разрушающих озоновый слой хлорфторуглеродов (ХФУ), таких как хладагенты в холодильниках и аэрозольные баллончики. Монреальский протокол 1987 года поэтапно прекратил производство и использование ХФУ, что успешно сократило выбросы. С 1987 года средний размер озоновой дыры в течение года постепенно уменьшался, достигнув наименьшего значения в 2019 году.

Озоновая дыра, как ожидается, полностью восстановится к концу 2060-х годов, при условии продолжения усилий по поиску экологически чистых альтернатив ХФУ.

Признаки жизни на экзопланете K2-18b

Потенциально обитаемая планета K2-18b Фото: space.com

Пожалуй, самым спорным открытием в астрономии в этом году стало открытие, сделанное в апреле группой астрономов, изучающих экзопланету K2-18b. Было известно, что она содержит воду, один из основных элементов, необходимых для существования жизни. В этом году ученые подтвердили существование на планете еще двух веществ: диметилсульфида и диметилдисульфида.

Оба они появляются на Земле в основном в результате биологических процессов. Поэтому новость об обнаружении признаков жизни быстро стала сенсацией, хотя уже тогда было ясно, что K2-18b слишком горячая для этого. Однако это открытие важно тем, что позволило ученым по-новому взглянуть на то, какие вещества являются надежными биомаркерами, а какие нет.