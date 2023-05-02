Яскравий дизайн та економічні мотори: представлено преміальний купе-кросовер Toyota (фото)

Toyota Crown Sport – нова модель у преміальній лінійці японської марки. Кросовер запропонують виключно у гібридних версіях.

У Японії презентували купе-кросовер Toyota Crown Sport. Преміальна модель надійде у продаж із осені — спочатку в Японії, а потім і в інших країнах. Про це повідомляє сайт CarWatch.

Кросовер буде доступний виключно у гібридних версіях Фото: Toyota

Новий кросовер Toyota поповнив лінійку Crown. Нагадаємо, що під цим брендом випускатимуть моделі початкового преміум-класу, які займуть нішу між Toyota та Lexus.

У авто похилий аркоподібний дах Фото: Toyota

Нова Toyota Crown Sport відрізняється яскравим та виразним дизайном з похилим купеподібним дахом, високою віконною лінією та розширеними крилами. Передня частина з тоненькою діодною оптикою нагадує "ніс" Ferrari Purosangue та MG Marvel R.

Кросовер побудований на базі седана Toyota Crown останнього покоління, але дещо компактніший за його розмірами. Автомобіль досягає 4,7 м у довжину при колісній базі в 2,77 м.

Деталі інтер'єру запозичені у седана Toyota Crown Фото: Toyota

Седан Toyota Crown 2023 став і донором деталей салону – у нього запозичили кермо, важіль КПП, віртуальну панель приладів, сенсорний дисплей та частину перемикачів. А ось ковшеподібні сидіння – особливість Toyota Crown Sport.

Нова Toyota Crown Sport буде доступна виключно у гібридному виконанні. Зі старту кросовер отримає на вибір дві економічні установки з 2,5-літровою четвіркою та електромотором: 240-сильну стандартну і 306-сильну заряджувану. Пізніше має з'явитися ще варіант потужністю 340 к. с.

У салоні встановлені спортивні сидіння Фото: Toyota

Кросовер Toyota Crown Sport запропонують виключно з повним приводом. Розробники обіцяють адаптивні амортизатори та спортивні налаштування ходової.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує свій найдорожчий джип і його помітили під час тестів.

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