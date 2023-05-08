General Motors показали компактний електричний пікап за $15 000 (фото, відео)

Пікап Baojun Yep сягає всього 3,5 м завдовжки і відрізняється яскравим дизайном. Покупцям запропонують версії із заднім та повним приводом.

У мініатюрного Baojun Yep з'явився побратим у кузові пікап. Електромобіль розсекретили на перших зображеннях, а найближчим часом може відбутися його офіційна презентація. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто отримало позашляхову гуму та посилені бампери Фото: General Motors

Новий Baojun Yep – найменший пікап від General Motors. Саме американський концерн поряд із китайським SAIC є власником бренду Baojun. Вартість авто становитиме близько 15 000 доларів.

Електрокар дебютує у 68-сильній задньопривідній версії Фото: General Motors

Пікап Baojun Yep трохи більший за позашляховик – сягає близько 3,5-3,6 м у довжину. Він має класичний дизайн з високим капотом, вертикальними стійками даху та розширеними колісними арками. Водночас у нього футуристичні діодні фари.

Пікап отримав позашляхову гуму та потужні бампери, також у нього чималий кліренс. До заднього борту кузова кріпиться запасне колесо, а ось оригінального дисплея, як позашляховик Baojun Yep, тут немає.

Електромобіль Baojun Yep дебютує в 68-сильній задньопривідній версії, а його запас ходу складе близько 300 км. Також анонсована потужніша повнопривідна модифікація.

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