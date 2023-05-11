Альтернатива RAV4: на українському ринку з'явився найновіший електрокросовер Toyota (фото)

Електрокар Toyota bZ4X – перший представник нового сімейства моделей японської марки. Кросовер пропонують з переднім та повним приводом, а його запас ходу сягає 500 км.

В Україну почали ввозити електромобілі Toyota bZ4X. Перший такий кросовер поставили на облік у нашій країні у квітні і вже до нашої країни пригнали кілька цих авто. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Модель запропонована у версіях на 204 та 218 к. с. Фото: auto.ria.com

Слід зазначити, що нова Toyota bZ4X ввозиться до нашої країни неофіційно. Як правило, електрокари приганяють із Китаю, адже в цій країні їх випускають так само, як і в Японії. Ціна Toyota bZ4X в Україні складає від 25 000 до 64 000 доларів.

Кросовер Toyota bZ4X – первісток у новому електричному сімействі японської марки. Електрокросовер за розмірами можна порівняти з Toyota RAV4 (довжина – 4690 мм) і відрізняється гранованим дизайном із загостреним "носом".

Запас ходу електрокара сягає 500 км Фото: auto.ria.com

Салон Toyota bZ4X 2023 – досить нестандартний. Цифрова панель приладів розташована незвично високо. Значна частина кнопок усередині є сенсорними, а за доплату доступний навіть кермо-штурвал. Завдяки великій колісній базі в 2850 мм електрокар просторіший за Toyota RAV4.

Нова Toyota bZ4X доступна у передньопривідній 204-сильній та повнопривідній 218-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займає 8,4 та 7,7 с, відповідно.

Більшість кнопок у салоні – сенсорні Фото: auto.ria.com

Акумуляторна батарея на 71,4 кВт∙год забезпечує запас ходу 500 км у передньопривідній версії та 460 км – у повнопривідній. Заряджання від швидкої станції на 80% займає півгодини.

Примітно, що розкішний побратим bZ4X – електрокросовер Lexus RZ – буде представлений в Україні офіційно.

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