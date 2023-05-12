Великі зміни: тест-драйв нового кросовера Nissan X-Trail 2023

В Україні з'явився новий Nissan X-Trail четвертого покоління. Кросовер радикально змінився і Фокус дізнався, чи переміни пішли йому на користь і чим він може зацікавити сімейних автомобілістів.

Кросовери займають три чверті ринку нових авто в Україні та попит на них продовжує зростати. Не дивно, що саме у цьому сегменті на українському ринку найбільше новинок. Одне з недавніх поповнень у цьому сегменті – Nissan X-Trail четвертого покоління. Фокус випала можливість познайомитися з новою генерацією однієї з найпопулярніших моделей у своєму класі.

Фірмова V-подібна решітка радіатора поєднується "двоповерховими" фарами

Повернення до витоків — дизайн Nissan X-Trail 2023

Новий Nissan X-Trail повертається до рубаного дизайну, властивого першим двом поколінням моделі. Якщо в зовнішньому вигляді попередника переважали плавні лінії, тепер бал знову правлять грані. Це зробило кросовер більш солідним і зрілим.

Але стриманий – значить безликий. Хто сказав, що сімейне авто не може мати стильний вигляд? Фірмова V-подібна решітка радіатора Nissan поєднується з "двоповерховою" світлотехнікою. Зверху розташовані ходові вогні та покажчики поворотів, а знизу – фари головного світла.

Кросовер здається більшим за попередника, хоча насправді він став трохи компактнішим.

Оптика, до речі, світлодіодна вже у базовій версії Nissan X-Trail 2023, а в тестовому авто у версії Tekna+ вона адаптивна. На додаток, на трасі вона сама перемикається з далекого світла на ближній, щоб не сліпити водіїв зустрічних машин. Також у Tekna+ передбачені 19-дюймові диски, хромовані молдинги та двокольорове забарвлення, що робить кросовер дорожчим на вигляд.

Кросовер Nissan X-Trail побудований на новій платформі CMF-CD. Візуально він здається більшим за моделі минулого покоління, хоча насправді він навіть трохи коротший. А ось ширина та висота виросли.

Кросовер повернувся до граненого дизайну

Розміри Nissan X-Trail 2023:

довжина – 4681 мм;

ширина – 1840 мм;

висота – 1730 мм;

колісна база – 2706 мм.

Просторіше та якісніше — інтер'єр Nissan X-Trail 2023

Заглянемо до салону Nissan X-Trail. Матеріали у внутрішній обробці стали якіснішими — у порівнянні з попередником це стрибок вперед. У Tekna+ використані м'яка перфорована шкіра та дерево. Матеріали приємні на дотик, а жорсткого пластику поменшало.

У салоні покращено матеріали обробки

У салоні також майже не залишилося подібних характеристик з моделлю минулого покоління — тут більше спільного з новим Nissan Qashqai. Це і кермо, і частина перемикачів, компактний селектор КПП, і віртуальний щиток приладів.

Конфігурацію цифрової панелі приладів можна змінювати. Подобається класичний дизайн — обираємо два великі циферблати. Хочеться чогось більш авангардного – перемикаємо на альтернативну графіку.

На додаток, тепер у Nissan X-Trail є проекція на лобове скло, причому розмір зображення чи не найбільший у класі. Це дуже зручно – не потрібно відводити око від дороги, тим більше, що відображається і напрям руху за обраним маршрутом.

Цифровий щиток приладів може змінювати конфігурацію Замість класичних циферблатів можна вибрати більш авангардний дизайн

Високо на рівні очей розташований великий 12,3-дюймовий тачскрин. Його меню просте і до нього довго не довелося звикати. Перемикачів на центральній панелі небагато, проте кнопки клімату трохи дрібнуваті, що ускладнює користування ними на дотик.

Нижче знаходяться USB-порти та бездротова зарядка для смартфонів. Центральна консоль виконана дворівневою та внизу передбачено місце для невеликої сумки.

Сідаємо місце водія Nissan X-Trail 2023. У кермової колонки дуже широкий діапазон регулювань, а передні крісла оснащені електроприводом (водійське – з пам'яттю налаштувань). Вони комфортабельні та непогано утримують спину.

Ящик для рукавичок у X-Trail середніх розмірів Підлокітник ховає глибокий бокс Центральна секція дивана другого ряду складається та доповнена підсклянниками У топовій версії на другому ряду є підігрів, USB-порти та окрема зона клімату

Посадка за кермом досить висока. До оглядовості — ніяких питань, вона хороша в усіх напрямках завдяки тоненьким стоякам і великим дзеркалам. До габаритів авто легко звикаєш і при паркуванні камера не потрібна.

Між сидіннями пара величезних підсклянників (туди поміститься 1,5-літрова пляшка) і підлокітник з вельми глибоким боксом усередині. Великі й кишені у дверях, а ящик рукавичок — середніх розмірів.

Для великої родини

Переміщуємось на другий ряд. Задні двері Nissan X-Trail відчиняються практично на прямий кут, що суттєво полегшує доступ всередину. Висувні шторки не лише захищають від сонця, а й справляють враження приватності.

Посадка за кермом досить висока Другий ряд доповнений горизонтальним регулюванням і змінним кутом нахилу спинок

Внутрішній простір – козир Nissan X-Trail 2023. Місця на другому ряду – більш ніж достатньо. Навіть високі пасажири не відчують нестачу простору для ніг та над головою. На додаток, диван оснащений горизонтальним регулюванням з великим діапазоном і змінним кутом нахилу спинки. Ширина салону дозволяє зручно розміститися трьом дорослим.

До послуг задніх пасажирів – USB-роз'єми, підігрів крісел та окремі налаштування клімату. Центральна секція дивана складається і перетворюється на підлокітник з парою підсклянників.

Новий Nissan X-Trail в Україні нарешті офіційно доступний у семимісному виконанні, раніше в нашу країну постачалися лише п'ятимісні версії. Третій ряд не дуже просторий і більше розрахований на дітей, але при потребі в короткій поїздці там помістяться і дорослі зростом до 170 см. Примітно, що підсклянники є і тут.

Третій ряд більше підійде дітям

З усіма сімома кріслами на місці залишається 177-літровий багажник. У п'ятимісній конфігурації він зростає до 485 л, а у двомісній — до 1298 л.

Вантажна висота невелика, а двері багажника оснащені електроприводом. Третій ряд складається легко з багажника, а ось другий – тільки із салону, що не дуже зручно. Зате зі складеними кріслами утворюється рівна підлога.

Багато навіть у "базі" — комплектація Nissan X-Trail 2023

Оснащення Nissan X-Trail стало набагато багатшим — тепер у всіх версій моделі є запуск мотора з кнопки, парктронік, датчики дощу та світла.

З усіма сидіннями на місці залишається 177-літровий багажник У п'ятимісцевій конфігурації об'єм багажника становить 485 л. При складанні сидіння утворюють рівну підлогу Під підлогою багажника передбачена невелика ніша

До того ж, обов'язковими є 7 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, контролю "сліпих" зон, розпізнавання знаків та втоми водія.

У топовому варіанті Tekna+ додано тризонний клімат-контроль, панорамний дах, камери кругового огляду, навігація, потужна акустика Bose з 10 динаміками, підігрів керма та крісел перших двох рядів.

Топовий варіант Tekna+ упізнається по хромованому декору та 19-дюймовим дискам

Тягучий і економічний — двигун Nissan X-Trail

Під капотом Nissan X-Trail 2023 – новий трициліндровий бензиновий турбомотор об'ємом 1,5 л зі змінним ступенем стискування. Він розвиває 163 к. с. і має величезний крутний момент в 300 Н∙м.

У двигуна спокійний характер і він відмінно підходить до сімейного авто. Найкраще двигун проявляє себе після 2500 об/хв – саме тоді відчувається приплив тяги. Примітно, що приблизно до 3000 об/хв він практично не чутний і немає вібрацій, властивих трициліндровим двигунам. У спортивному режимі педаль газу чутливніша, але не набагато — різниця ледь відчутна.

У 1,5-літрового бензинового турбомотора змінюється ступінь стиснення

Завдяки пристойному моменту, що крутить, немаленькому Nissan X-Trail мотора цілком вистачає і навіть з 4-5 людьми на борту він впевнено набирає швидкість. До 100 км/год кросовер стартує за 9,6 секунди і впевнений розгін триває і після цієї позначки, тому обігнати фуру на трасі нескладно.

Крім того, двигун доповнений "м'якою" гібридною установкою, а тому досить економічний — 7,6 л/100 км у змішаному циклі. І ця цифра цілком реальна: у нас вийшло 8,8-9 л/100 км у місті та 6,6-6,8 л/100 км на трасі. Для авто вагою 1640 кг – дуже непоганий результат.

Бензинова версія може бути тільки повнопривідною, зате у кросовера високий кліренс

Варіатор Nissan X-Trail 2023 працює плавно і став швидше реагувати, проте при скиданні газу часом чути його виразний гул. Натомість передбачені підрульові пелюстки з імітацією 8 передач.

Бензинову версію тепер запропоновано тільки з переднім приводом, а повнопривідним буде 213-сильний гібрид Nissan X-Trail e-Power. Втім, з кліренсом 210 мм і на монопривідному авто можна виїхати за місто на пікнік.

Як керується новий Nissan X-Trail

На асфальті відчувається, що кросовер Nissan X-Trail став дещо жорсткішим. На малих швидкостях нерівності більш відчутні, але енергоємна підвіска відпрацьовує більшість вибоїн. Зате високий автомобіль не надто крениться у поворотах.

У дорожчих версіях оптика Nissan X-Trail адаптивна

Кермо кросовера легке і більше зворотного зв'язку (особливо в навколонульовій зоні) йому не завадило б. Курсова стійкість на високих швидкостях хороша. Також слід відзначити істотно покращену шумоізоляцію салону — всередині стало тихіше, хоча все-таки хотілося б трохи більше "шумки" у днищі та колісних арках.

Ціна Nissan X-Trail 2023

Придбати Nissan X-Trail в Україні можна за ціною від 1 248 070 гривень. Семимісне авто в комплектації Tekna+ обійдеться в 1 787 240 гривень, а гібрид Nissan X-Trail e-Power з повним приводом — це мінімум 1 664 230 гривень. Якщо попередник був помітно дешевшим за основних конкурентів, то тепер X-Trail практично зрівнявся з ними за ціною.

Вердикт Фокусу

Новий Nissan X-Trail не тільки змінився зовні, він став просторішим і якіснішим усередині і тепер краще підходить для великої родини. У авто економічний двигун, а комплектація значно розширена. Водночас кросовер відчутно подорожчав.

Кросовер подорожчав, але багатше оснащений

Плюси Nissan X-Trail 2023:

просторий салон та можливість вибрати третій ряд сидінь;

багата комплектація;

тяговитий та економічний бензиновий двигун;

Високий кліренс.

Мінуси Nissan X-Trail 2023:

кросовер суттєво подорожчав, що зумовлено розширеним оснащенням;

жорсткувата підвіска.

Технічні характеристики Nissan X-Trail 2023