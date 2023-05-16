Найпопулярніший позашляховик 2023 року надійшов у виробництво (фото)
П'ятидверний Suzuki Jimny зібрав 25 000 замовлень ще до початку виробництва. Найближчим часом стартує експорт позашляховика до низки країн.
В Індії стартувало виробництво подовженого Suzuki Jimny. Компактний рамний позашляховик надходить у продаж із червня. Про це повідомляє сайт Autocar.
Новий Suzuki Jimny у п'ятидверному виконанні випускатимуть в Індії як для місцевого ринку, так і експорту. Щороку там збиратимуть приблизно по 100 000 авто, що чимало для нішевої моделі.
Справа в тому, що попит на позашляховик перевершив очікування — він зібрав 25 000 замовлень ще до початку виробництва. Тепер заявки на модель почали приймати в Австралії, а на черзі – Японія та ще низка країн.
П'ятидверний Suzuki Jimny 2023 подовжений на 340 мм у порівнянні зі стандартною моделлю, тобто він залишається компактним і за розмірами можна порівняти з хетчбеками В-класу.
Габарити Suzuki Jimny 5 door:
- довжина – 3985 мм;
- ширина – 1645 мм;
- висота – 1720 мм;
- колісна база – 2590 мм.
Новий Suzuki Jimny став просторішим усередині, а об'єм його багажника зріс з 85 до 208 л. Топові версії отримали 9,0-дюймовий тачскрін.
Подовжений позашляховик зберіг 1,5-літровий 105-сильний двигун. Не виключено, що для Європи буде створено гібрид Suzuki Jimny.
Автомобіль комплектується 5-ступінчастою механічною або 4-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений знижувальною передачею.
Раніше Фокус повідомляв, що Suzuki почали випуск найдоступнішого у світі купе-кросовера.
Також ми писали, що у Suzuki Jimny з'явився електричний аналог від General Motors.